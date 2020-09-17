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數位轉型正夯　貿協董座黃志芳：企業須培養數位即戰力

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▲▼外貿協會今舉辦2020 DATE SUMMIT論壇。（圖／貿協提供）

▲外貿協會今舉辦2020 DATE SUMMIT論壇。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（17）日於台北國際會議中心舉辦「2020 DATE SUMMIT數位商務大趨勢|國際匯壇」，外貿協會董事長黃志芳指出，今年最具網路聲量的關鍵字除COVID-19外，數位轉型也榜上有名，以臺灣今年正式迎來5G元年為例，5G所帶來的不僅是更高效的傳輸速度，亦是企業轉型不可或缺的數位骨幹之一。

貿協表示，2020年DATE SUMMIT以探討因新冠疫情所帶來的數位轉型及數位經濟未來應用樣貌為主軸，規劃「後疫情時代數位新生活」、「超前部屬數位轉型生態鏈」及「雲經濟數位應用新風貌」等三大主題。

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貿協指出，此次活動因應疫情，以VIP制邀集包含德國在臺協會、歐洲在臺商會、瓜地馬拉大使館、尼加拉瓜大使館等各國在臺使節及數位經濟產業相關代表如台灣大哥大、亞太電信等共172名VIP至現場與講師交流；一般聽眾則首度以線上菁英會方式共一同參與。

黃志芳強調，後疫情時代下全球產業面臨破壞式創新，消費行為、生活樣態、工作模式皆全面變革，而AI應用、5G導入預期將創造新一波的數位經濟商機，數位是面對後疫情時代新常態的防禦能力，呼籲企業必須培養出數位化的即戰力面對多變的未來。

會中臺灣西門子總裁暨執行長Erdal Elver分享，數據和聯網將是型塑未來城市、工業、5G及能源的重要核心，漸變的能力將是企業是否可勝出的關鍵因素。而台灣偉門智威董事總經理鄧博文則以廣告人的角度分享全球來自金融、行銷、科技等10大領域改變未來的100件事，藉此激發出新的創意及商機。

同時，另一講者BCG全球合夥人馮博堅則認為，全球在後疫情時代企業數位化可先將核心業務數位化，並以數據和科技建置數位生態系。
 

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