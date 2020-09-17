上市首日賣or長期持有？分析師曝「歷來獲利pk」賺很大：1種人最慘

▲藏壽司今日上櫃，股民現賺6.5萬元。（圖／記者黃士原攝）

記者林妤柔／綜合報導

亞洲藏壽司於今（17）日掛牌上櫃，先前因興櫃股價一度衝高到325.5元，相較於承銷申購價55元，每張價差最高達27萬，吸引不少人參加股票申購。今日上櫃後股價雖然與想像中有落差，抽中的股民仍現賺6.5萬元。

由於此次抽籤引起不少民眾關注，證券分析師陳相州在粉絲團《股添樂 股市新觀點》貼出一篇文章，名為〈那些首次上市的股票，後來怎麼了〉，分享上市第一天賣掉跟持有至今的獲利差距。他指出，若持有12支股票到現在，雖然大都有獲利，但僅有4支股票比第一天就賣掉的表現好。

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陳相州認為，「如果單就今年首次上市櫃的股票表現來看，好運抽中的投資人在抽中的一天賣掉最開心，如果沒賣掉持有至今也挺不錯；最慘的就是沒抽中不甘心，反而搶在上市第一天買進的人。」

有些投資人納悶，為何藏壽司掛牌後的價差，不如興櫃。其實，興櫃原本就是只是參考價，沒有規定轉上市櫃後，一定要比照興櫃的價格來交易，先前的價差，多少都有造市的意味，真正轉上市櫃後，才是市場供需的真正考驗。同樣地，掛牌第一天的表現，也不見得就決定了該檔股票的未來，一切還是要由市場決定。

亞洲藏壽司2020年上半年累積營收達到10.10億元，與同期相比，逆勢增長8.47%，目前全台店舖數已達到27間，為在台最多店舖數的日系迴轉壽司品牌。展望下半年，在疫情緩和之後公司的營運狀況也逐漸回穩，亞洲藏壽司將秉持穩健經營的腳步，持續規劃展店投資，包含近期開幕的宜蘭新月店、新莊宏匯店等，希望能夠在今年底達到在台店鋪數突破30間的目標。