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南韓宅配業罷工！無酬從事「分類包裹」致7人過勞死...影響中秋節

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▲▼首爾宅配業人員正在整理、分類包裹。（圖／達志影像）

▲首爾宅配業人員正在整理、分類包裹。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，防疫當局建議民眾中秋（추석，韓文稱秋夕）連假盡量減少不必要外出計畫、並取消返鄉探親行程，使得民眾轉而購買禮盒、物品，將之寄往遠在家鄉的父母親戚，連帶加重宅配業人員工作，日前甚至發生宅配人員被強迫加班、無酬分類宅配物件而過勞死。

根據韓媒《News1》，南韓宅配業勞動組合（工會）今（17）日於首爾市中區全國民主勞動組合總聯盟大會議室召開「宅配勞工過勞死對策委員會」發表相關立場，表示先前就曾建議高層補充人力從事宅配物件分類，不過卻屢遭拒絕，未來將全面投入拒絕無酬從事分類作業。

南韓境內從事宅配運送業務之人員達5萬人，「宅配勞工過勞死對策委員會」針對全國4358名宅配業司機進行投票，高達4160人（佔95.5%）贊成從21日起投入罷工、停止進行宅配物件分類業務，該員工來自郵局、樂天宅配、韓進宅配、CJ大韓通運，預估將會拖延南韓各地中秋節前的宅配進度。

委員會表示，超過一半的工作時間都被上級要求從事分類宅配物件業務，薪資與待遇極不合理，回到家往往已近凌晨深夜時分，清晨5時又得起床出門上工，休息時間未獲保障，加上新冠肺炎疫情爆發後，宅配業務量暴增，導致發生至少7起以上過勞死悲劇。

民主勞動組合總聯盟委員長金載河（김재하，音譯）表示，過勞死的勞工中，就有3人年僅30歲出頭，顯示出宅配業界悲慘的現實，若工會所提出的要求未被採納，將會進一步投入團體行動。

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