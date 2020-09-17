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明基逐鹿協助成大校園安全維護　突發緊急求助3分鐘到場

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▲▼明基逐鹿協助成大校園安全維護　突發緊急求助3分鐘到場。（圖／佳世達提供）

▲明基逐鹿協助成大校園安全維護。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）旗下明基逐鹿今（17）日宣布，提供國立成功大學校園安全作業中心建置服務，協助成大公共空間的校園安全提升，更把突發狀況的到場時間從10分鐘降到3分鐘，大幅縮短60%以上，並在磐石艦隊案協助釐清接觸者時，讓校內調查不到兩天就完成。
 
明基逐鹿表示，團隊利用智慧科技超前布署，有效提升作業、預警、救援等公共空間安全防護效率，半年以來，具有視訊互動功能的緊急求救亭已協助處理多起校內交通和受傷緊急求助事件，更在磐石艦隊案校內調查時，協助有效釐清確診者的接觸情形，避免不必要的隔離與恐慌。

▲▼明基逐鹿協助成大校園安全維護　突發緊急求助3分鐘到場。（圖／佳世達提供）

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▲明基逐鹿提供國立成功大學校園安全作業中心建置服務。（圖／佳世達提供）
 
成功大學校長蘇慧貞表示，成大校園擁有豐富的文化資產和學習空間，除了校園內的親、師、生，更和城市不同社群與市民間交流密切，唯有運用更有效的安全維護機制，琢磨打造充滿真理探究、善良情意與美感生活的大學校園，才能支持友善開放的互動與鏈結，滋養學習、研究創新的沃土。

明基逐鹿總經理曾文興表示，安全的校園是教育發揮效果的基礎，而大學校園普遍是開放性、校區廣闊、建築分散的場域，更需要以精準有效的方式實施日常安全作業，在危急發生前發揮預警提示，針對突發狀況還要有效救援，部署中央戰情室可迅速掌握校園實況。
 
明基逐鹿指出，協助建置校園安全作業中心，將全校各公共空間的攝影機和緊急求救亭位置重新盤點，並整合為可視化的作業介面，像是以往只能單一鏡頭循序查找，現在可以搭配電子地圖、多個監視器同時進行，單一問題的作業時間從3至4天可以縮短到3至4個小時，

▲▼明基逐鹿協助成大校園安全維護　突發緊急求助3分鐘到場。（圖／佳世達提供）

▲明基逐鹿提供國立成功大學校園安全作業中心建置服務。（圖／佳世達提供）
 
明基逐鹿分享，以磐石艦隊需釐清確診者接觸情形為例，不僅兩天內就完成校園調查，本來以為需要隔離的籃球隊員，也因為調出籃球場畫面釐清接觸情形後，確認可解除隔離，轉而搜尋另外有一起打球的13位校內外人士，對於釐清與確認問題更即時有效。
 
明基逐鹿說明，這次也布建新式緊急求救亭，就像是校警的分身，可以深入校園各地點站崗，護衛師生安全，像是以往求救電話據點少，外觀不明顯，使用率低，而且很難描述事件所在位置，而新式緊急求救亭建置與校園安全作業中心雙向通話的緊急按鈕，並整合當下最近的四向視訊攝影機畫面進行連動，溝通更清楚有效。
 
明基逐鹿強調，以近期發生的緊急求救事件為例，不僅在事件發生時發揮緊急救援的功效，將以往平均需要10分鐘才能到達求救位置協助的時間，降至3分鐘即可到達，而求救亭的四向視訊攝影機記錄鄰近交通事件的發生情形，也有助於事後釐清事件面貌，強化校園安全防護面向。

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