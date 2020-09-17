研調：聯發科Q2手機處理器市佔位居第二　快追平高通

▲研調機構統計，聯發科今年Q2的行動裝置處理器市佔以26%維持全球第二。（圖／記者姚惠茹攝）

記者王曉敏／綜合報導

研調機構Counterpoint Research周二（15日）發布報告，今年第二季行動裝置處理器市佔，聯發科以26%維持全球第二，較去年同期增加了2個百分點，與第一名的高通（29%）僅差3個百分點，差距也較去年同期縮減。

報告指出，受到新冠肺炎影響，今年第二季全球智慧型手機銷售直線下滑，使智慧型手機處理器市場萎縮了26%，其中高通的市佔較去年同期下滑了4個百分點，但仍穩坐行動裝置處理器龍頭，其次為聯發科（26%）、海思（16%）、蘋果（13%）、三星（13%）、紫光展銳（4%）。

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▲2020年第二季行動裝置處理器市佔。（圖／截自Counterpoint Research）

Counterpoint研究副總裁Neil Shah指出，高通的市佔下滑部分得歸因於華為，受到美國實施的禁令影響，高通在華為智慧型手機的份額從去年Q2的12%下滑至今年Q2的3％。

不過研究分析師Shobhit Srivastava指出，隨著華為逐步讓出手機市場，OPPO、vivo、小米等其他中國手機場將出線分食其市場，屆時將成為高通和聯發科的主要推動力。

特別在中低階市場中，Realme和小米瞄準華為的市佔，有著價格合理的4G和5G解決方案的聯發科將在中國、俄羅斯、中東及非洲等市場更加普及。

值得一提的是，從最新數據來看，聯發科正在逐漸縮減與高通的市佔差距。據《PhoneArena》報導，高通過去兩年來不斷提高旗艦晶片的價格，分析人士指出，這將使三星有機會進一步擴大其行動裝置處理器業務。