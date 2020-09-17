颶風導致停產加上庫存下降　布蘭特原油重回每桶42美元

▲因Sally颶風造成美國大量海上石油生產設施停產，帶動油價上漲。。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

油價在昨（16日）升漲逾4％，布蘭特原油也重新站回每桶40美元以上。截至今（17日）下午4點15分布蘭特原油價格來到每桶42.02美元，紐約原油則是每桶39.94美元。

這次原油期貨上漲的主因是因為美國原油的庫存下降，加上Sally颶風造成大量海上石油生產設施停產，所以報價上漲。美國能源信息署（EIA）稱，「截至11日止美國原油庫存上週減少440萬桶，至4.96億桶，為4月以來最低。」

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Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示，「今天的上漲大部份還是得歸功於EIA發布的樂觀數據。另外還有在墨西哥灣登陸的2級颶風Sally也助油價上漲，因為超過4分之1的海上石油生產設施因此關閉。」

在9月時，油價下跌的原因是受新冠肺炎的病例持續增加，造成未來經濟的不確定性，所以需求下降導致油價下跌。

另外石油輸出國組織（OPEC）和國際能源署（IEA）本周同時下調了需求預期。消息人士對路透表示，「OPEC +石油部長委員會周四將開會討論供應協議，儘管油價下降，但不太可能建議進一步限制原油產量。」