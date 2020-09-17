重判12年！踩「兩輪」搖晃幫拔牙　病患打了鎮靜劑動彈不得

記者張寧倢／綜合報導

美國阿拉斯加州有一名牙醫在為病人拔牙的時候，一邊騎著電動平衡滑板為病人拔牙，還將過程用手機拍下來傳給親朋好友，因而被法院宣判12年監禁。

《紐約郵報》公布的一段手機錄影中可以看到，牙醫羅哈特（Seth Lookhart）站在電動平衡滑板上略微搖晃地為病患拔牙，結束後還一邊脫下手套、一邊滑行離開診間，雙手得意洋洋地舉在空中。

引述《安克雷奇每日新聞》報導，安克雷奇（Anchorage）高等法院14日宣判了羅哈特的多項罪名，包括工作時乘坐滑板做出滑稽動作、詐領聯邦醫療補助以及未經病患同意就擅自拔牙等，判處有期徒刑12年。

法官華佛頓（Michael Wolverton）聽取了女病患維羅妮卡（Veronica Wilhelm）的證詞，她曾在2016年7月被羅哈特治療，拔牙時他站在電動滑板上以滑稽動作滑行，當下是已經服用了鎮靜劑、無力反抗的狀態。

華佛頓宣判時表示，「在一次又一次地回顧這一切時，我有一個發自內心的反應──你該死的差點殺死人。」

▲美國加州的牙醫羅哈特替病人看診時，腳踩電動平衡滑板遭重判12年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據報導，羅哈特的牙醫執照曾在2017年被吊銷，今年1月也曾被定罪，犯有魯莽傷害罪、非法從事牙醫行為和醫療補助相關詐欺等罪名。

據美國全國廣播公司《NBC》報導，羅哈特將這段影片傳給了至少8個人，並開玩笑說這是一種「新的護理標準」，顯然不認為這是危險行為。

法庭還下令，將來在羅哈特出獄後的10年之內，他仍不得行醫。

►網友激推「地表最強」護唇膏