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菲律賓省長籲檢舉「宵禁歡唱卡啦OK」助防疫：尤其喝醉或走音的人

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 ▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲菲律賓一名省長鼓勵民眾檢舉歡唱卡啦OK的鄰居，協助防疫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

菲律賓新冠肺炎（Covid-19）持續蔓延，甲米地省（Cavite）省長雷姆拉（Jonvic Remulla）於15日呼籲，民眾應勇於檢舉在宵禁時段歡唱卡啦OK、影響社區安寧的鄰居，尤其是那些「喝醉或走音」的人，以利協助對抗疫情。

雷姆拉15日凌晨4時發文表示，一夜好眠是強化免疫系統最好的方式之一，「宵禁不僅能夠減少無意義的夜間漫步，也意味著透過良好且安穩的睡眠強健身體」，但選民最常抱怨的其中一件事情，就是深夜卡啦OK「永無止盡的折磨」，「這是無所事事的人從早到晚最喜歡的嗜好」。

雷姆拉表示，即使是在家裡歡唱，卡啦OK「製造的噪音在宵禁期間也被視為違法」。他提到，如果違反宵禁，將被罰款並帶往警局，「如果你不想要早點睡，請你還是去睡吧！學著尊重不得不在凌晨4點起床的鄰居（比如我）」。

▲菲律賓,馬尼拉,新冠肺炎,世界疫情,市場,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓新冠肺炎仍持續蔓延。圖為馬尼拉一處市場。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、《衛報》與《獨立報》報導，卡啦OK是菲律賓最受歡迎的娛樂活動，各地可見卡啦OK酒吧，許多民眾家中都有一套完整的唱歌設備。但是，越來越多人藉此排解無聊的禁足時光，此活動如今成為當局取締目標，甲米地省警方甚至特地設立一條檢舉熱線。

根據約翰．霍普金斯大學數據，截至台灣時間17日下午5時左右，菲律賓通報確診27萬6,289例，4,785起死亡病例，馬尼拉都會區與鄰近地區直至9月底仍執行部分封鎖。位於呂宋島北部的甲米地省大約有360萬人口，目前累計8,860人確診，197人染疫死亡。

(M) GCQ S7 E2. “VIDEOKE” Regrets, I’ve had a few But then again, too few to mention I did what I had to do And saw it...

Jonvic Remulla 發佈於 2020年9月14日 星期一

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