影／韓版GTA！弄丟女兒作品...地方媽媽盛怒開車「撞進超商」全毀

▲黃女開車「直搗黃龍」，超商被撞得面目全非。（圖／平澤警察署）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓日前發生一起脾氣火爆的女駕駛開車前後衝撞超商的事件，情節宛如電玩「俠盜獵車手」！

京畿道平澤市浦升邑一名39歲的黃姓女子在15日晚間6時，疑似在超商發生欲寄出的包裹消失無蹤的糾紛，竟然氣得當場開車長驅直入，撞進超商大門內，前後衝撞達20多分鐘，警方鳴槍後才成功逮捕，店內商品架、玻璃窗等全被撞毀，估計損失1億韓元，業者更因此受傷。

根據韓媒《世界日報》、《東亞日報》，黃女住在該社區長達3年，與超商店主也算熟識，不料卻因為子女的寫生參賽作品透過該超商寄送的過程中不慎遺失，竟然與店主起口角衝突，最後竟然開著「捷恩斯汽車」（Genesis Motor）黑色轎車從店外長驅直入、撞毀大門，前後衝撞，即使警方不斷勸導、要求下車，仍不予理會，直到警方舉槍射出空包彈，才被成功逮捕。

▲黃女開車撞毀超商。（圖／翻攝自Youtube）

根據韓媒《YTN》，黃女先前也曾於2018年4月，以相同手法撞毀醫院外牆。黃女罹患憤怒調節障礙症，當時其丈夫勸導住院治療，疑似在開車時病症發作，不斷質問丈夫「為什麼自己就一定要到醫院就診」，最後在怒火沖天下直踩加速，撞毀醫院外牆。

根據韓媒《每日經濟》，其他超商業者看了事故影像後表示，賣場內陳列的商品、裝潢設備全遭轎車撞毀，早已喪失販賣價值，加上停業期間所造成的營業損害，預估損害金額高達1億韓元。

▼黃女開著黑色轎車撞進超商。



▲黃女被逮捕後，仍與店主發生口角爭執，雙方互飆髒話。



京畿道平澤警察署今（17）日以特殊傷害、特殊財物損害等罪嫌，決定收押黃女。黃女面對媒體提問，表示無話可說。

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