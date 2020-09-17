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股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心慘賠

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲股市新鮮人可以試著投資ETF，比較不容易賠錢。（圖／記者張一中攝）

文／張舒婷

對於剛開始理財的股市新鮮人來說，ETF是容易上手、又不會慘虧大賠的入門工具，學習使用ETF這支尚方寶劍，你就能打通「普惠金融」的任督二脈！

知名的33歲歌手韋禮安日前接受媒體訪問時指出，自己早在3年前就為了退休生涯鋪路，以ETF（指數股票型基金）來投入市場，甚至爆料今年3月全球爆發股災時，自己大舉逢低買進ETF，買到快把現金花光光。韋禮安的投資方式受到不少財經專家肯定，大讚他的方法與觀念適用於多數人，也讓ETF成為更多投資人之間的熱門話題。

ETF是根據固定的市場規則去操作，追蹤特定市場、指數或「一籃子標的」的表現，沒有專業經理人的主觀判斷在其中，所以又稱為「被動式基金」，同時達到分散投資的風險，不被單一標的之漲跌直接定生死的效果，也被視為「佛系投資」的懶人首選工具。

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ETF受益人數大成長

近年來，國內ETF商品可以說是投資界的寵兒。2003年，國內第一檔ETF元大台灣五十（0050）掛牌上市，到2014年底只有23檔，也就是說，這12年內平均一年發行不到兩檔，不過後來趨勢慢慢轉變，2016年，國內一年之內新發行的ETF就有20多檔，2017年更是進入百家爭鳴的時代，整體檔數突破了100檔，如今已超過200檔。

根據統計，國內持有股票型ETF的受益人數在今年上半年達到112萬人，不但比去年（2019）年底的80萬人增加了逾30萬人，還創下歷史新高紀錄。

ETF檔數的急速成長，也帶動整體ETF的資產規模與成交量飆升。投信投顧公會的統計顯示，2014年國內ETF的資產規模為1,600億元新台幣，到今年7月已超過1.86兆，成長逾十倍，成為台灣最大的共同基金種類。

▲▼ETF。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣目前有超過200檔ETF。（圖／達志影像／美聯社）

「透過ETF來投資，可以獲得70分的起始水準，雖然不見得拿到80、90分，但不需要擔心會掉到60分。」粉絲團有超過16萬名擁護者的知名財經部落客市場先生（Mr. Market）認為，ETF追蹤著指數而走，它表現最好時，通常就與追蹤的指數一致，雖然未必有超額的報酬，不過也不會低太多，對於年輕人或投資新手來說，ETF操作簡單，不需要頻繁進出，不僅能保持生活品質，而且能長期參與市場的成長。

存股、存債、存「原型ETF」

再者，由於ETF沒有人為的操作，其管理成本相對低，整體費用自然比較便宜，這也成為影響報酬率的關鍵。市場先生指出，在共同基金中，能夠打敗大盤的約莫一半，但若將投資時間拉長到10年、15年，扣掉手續費、管理費後還贏過大盤的，就屈指可數了，ETF則相對沒有這樣的問題。

不過，隨著國內掛牌上市的ETF越來越多，許多商品雖然名為「ETF」，但其實變化多元，連結的東西也越來越複雜，操作難度自然也提高了。投資人若想透過這些ETF來「淘金」，最重要的是先了解不同ETF的內涵，以及分別適合什麼樣的投資人。

「原型ETF」是目前ETF商品的主流，對於許多中、長期布局市場的投資人來說，也是再熟悉不過的商品，又可分為股票ETF、債券ETF，前者追蹤特定股市指數或一籃子股票，後者追蹤特定債券指數或一籃子債券。投資人不妨將這種原型ETF想像成「直達列車」，載著投資人直達目的地（追蹤的股市或債市），屬於性質最簡單易懂的商品。

隨著國人之後逐漸建立起「存股」、「存債」的概念，不少中長期投資人從存股、存債轉變為「存ETF」，或是像定期定額買基金一樣，定期定額買進ETF，如此一來，即使面對市場下跌的空頭壓力，但因為買進的平均成本不斷下降，所以只要耐心等價格回漲，便能進入「市價大於平均買進價」的獲利階段；也有不少人會像韋禮安一樣，判斷市場來到相對低點後，再分批買進。

台灣人最耳熟能詳的原型ETF，莫過於2003年問世、追蹤台股50檔權值股的台灣五十（0050），以及2007年掛牌上市的元大高股息ETF（0056）。喜歡海外市場的投資人，也有很多選擇，像是喜歡美股的可以買追蹤美股的SPY、VOO等ETF，想買中國股市的則可以選擇連結中國A股的上證五十ETF、連結滬深300指數的寶滬深ETF等。

▲▼台股4/7開盤大漲超過百點，一舉收復萬點大關。隨後開高走低，萬點關卡不過曇花一現，隨即失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣五十（0050）及元大高股息ETF（0056）是台灣相當有名的兩大ETF。（圖／記者湯興漢攝）

交易型ETF只宜短線進出，長抱成本高

除了原型ETT外，最近4到5年來，「變型ETF」的買氣展現了更驚人的成長力道。 變型ETF又名為「交易型ETF」，包含反向、槓桿、商品三種。反向ETF的表現與追蹤的標的相比，若標的下跌，反向ETF就會上漲，許多有避險需求的投資人會選擇這種ETF；槓桿ETF的名稱常可見到「正2」，正2就是2倍的意思，標的物上漲1％，該ETF會上漲2％；商品ETF則投資其追蹤商品（如石油、黃金、黃豆）的期貨表現。

今年讓國人最趨之若鶩的變型ETF，莫過於石油ETF了。今年上半年，在新冠肺炎病毒疫情的衝擊下，全球原油需求下滑，加上沙烏地阿拉伯、俄羅斯大打石油戰，導致油價呈現斷崖式的崩跌，看好油價將觸底反彈的投資人，紛紛搶進石油相關ETF，以最具代表性的元大S&P石油ETF為例，今年上半年的受益人數就激增了快9萬人，僅次於元大高股息ETF的12萬人。

儘管變型ETF炙手可熱，但不少投資人應當建立的觀念是，不論是反向、槓桿或商品ETF，都不像原型ETF這種直達列車，而是載著投資人「沿途靠站後再採買、賣出相關標的」的車種，買賣的標的以相關期貨為主，比方說反向ETF就買賣放空的期貨，商品ETF就買賣商品的期貨。

問題就在這裡：期貨、現貨之間是有價差的，所以變型ETF未必能直接反映現貨價格的漲跌，而且不同標的到期的時間點也不一樣，也就是說，就算投資人看對了方向，但也可能因為到期了而被迫要轉倉（結算本月期貨，改買下個月期貨），必須每日重新平衡計價，頻繁地調整期貨持倉部位，其管理費、轉倉與交易成本也相對高。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲傳統ETF適合長期投資。（圖／pixabay）

所以，傳統ETF適合長期投資，變型ETF卻完全不同，抱得越久，轉倉的風險越大，要是轉倉時報酬不高，再扣掉管理費、交易費等費用後，認賠出場的可能性很高；如果績效只是剛好打平，基本上就等於賠錢了。

以追蹤西德州原油價格的元大S&P石油正2ETF為例，由於今年油價的跌速超乎預期，美國原油期貨價格甚至來到史上第一次負數，也導致元大石油正2ETF的淨值暴跌，兩度觸及下市標準，直到金管會為此增訂期信基金遇到「特殊事件」可豁免清算的規定才解套，確定在今年9月底前都不會下市。

不過，也因為如此，台灣的投資人「賭一把」的投機心態更加濃厚，看好這檔ETF是正2，認定西德州油價漲1元，ETF的價格就會「乘以2」漲2元，便瘋狂地進場搶購，導致該ETF溢價幅度最多一度超過400％，也就是說，當時投資人以超過4塊錢的價格買進了只有1塊錢價值的資產，即使可能下市也在所不惜，但日後就算原油反彈，溢價買入的人還是極可能套牢，這種行為已經不叫投資，而是賭博了。

▲▼ 。（圖／台灣銀行家提供）

▲今年人數增加最多的5大ETF。（圖／台灣銀行家提供）

訂定投資期限，仔細規劃投資策略

因此，一般來說，專家都會建議，傳統的原型ETF適合中長期投資者；變型ETF適合短期操作，不宜長期持有。市場先生提醒，投資新手最好不要操作變型ETF，不小心受傷的機率很高。

不可否認的，ETF改變了台灣投資人的交易行為，也讓更多財力有限的年輕人有了參與金融市場的選擇，也算發揮了「普惠金融」的精神，即便像韋禮安這樣無暇研究的投資人，也能夠明確地透過ETF來布局市場，為退休規劃做準備。

中長期投資人若確定要透過ETF來做投資布局，市場先生建議，需要先好好思考自己的投資期限，因為這會影響一個人的投資策略，比方說，一個人如果設定自己未來有20到30年都會在投資市場中，那即使市場在短期間內下跌超過20％，邁向熊市，對他來說只是必經的常態過程，此時還不失為好的進場或加碼時點。

不過，許多年輕人沒有思考這件事情，投資期限可能只有1、2年，甚至幾個月，不但投入的資金有限，更可能因為結果不如預期就賣出，最後卻賣在最低點，或是錯過股市的長期成長。

至於短線投資人若想操作變型ETF，進場前先留意一下折價與溢價幅度，而且操作之前最好就要設定停利點、停損點，並嚴格遵守，方為上策。

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