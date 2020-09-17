快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳心怡／台北報導

中央銀行今（17）日下午召開今年第3季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布不降息，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率分別為1.125%、1.5%、3.375%。

另外，央行預測本年經濟成長率為1.60%。央行表示，年中以來，受惠電子零組件及資通訊產品外銷熱絡，出口成長增溫；惟邊境管制措施尚未全面鬆綁，外國來台人次銳減，抑制服務輸出。內需方面，政府啟動振興方案，國人消費信心回溫，零售業營業額恢復成長；半導體與資通訊業者擴大資本支出，民間投資穩定成長，預期下半年經濟成長動能回升。

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此外，隨國內疫情趨緩，政府對勞工紓困及協助就業措施逐漸發揮成效，勞動市場情勢略呈改善。展望明年，主要貿易夥伴經濟回穩，加以廠商持續提高在台產能，預期台灣出口成長增溫；隨景氣復甦，民間消費可望溫和成長；民間投資亦續增加，惟因基期墊高，成長率將略低於本年。央行預測明年經濟成長率將升為3.28%。

央行指出，本年1至8月消費者物價指數(CPI)平均年增率為0.27%，主因國際油價大跌，國內能源價格反映調降；不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為0.24%隨國際原油等原物料價格回升，加以國內消費回溫，下半年通膨率可望回穩。央行預測本年CPI及核心CPI年增率分別為-0.20%及0.24%。

央行表示，鑑於全球經濟金融仍具高度不確定性，央行將密切關注疫情後續發展、主要經濟體貨幣政策動向與振興經濟方案執行成效、美中局勢演變，以及全球金融市場變化等對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成本行法定職責。