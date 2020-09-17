步步惹中國！美駐聯合國大使「將助台參與聯合國事務」　認川普想拉台美關係

▲美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）訪台引關注。（圖／翻攝自克拉奇推特）

記者陳亭伃／綜合報導

緊接美國衛生部長阿札爾、捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台後，美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）於17日訪台，隨著美國官員訪問層級提升，更加倍受關注；在中美關係緊繃之際，美國方面動作頻頻的情況，也讓中國政府表達強烈不滿。

根據《美聯社》報導，在克拉奇出訪之際，美國駐聯合國大使克拉夫（Kelly Craft）與台灣駐紐約最高官員、駐紐約台北經濟文化辦事處李光章共進午餐，克拉夫開心表示，這次的會面將具有「歷史性」的意義，也表達了川普政府想要強化與台灣關係的心意；此外也提到「將會協助台灣參與聯合國事務」。

▲ 美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日與駐紐約台北經濟文化辦事處李光章，在紐約曼哈頓共進午餐。（圖／達志影像／美聯社）

克拉夫向《美聯社》表示，「我正在尋找總統要我達到的正確目標，我想他也非常想要與台灣保持密切友好的雙邊關係」。據悉，克拉奇訪台的行程，除了與台灣政府官員晚宴之外，也準備前往弔念前總統李登輝。

克拉奇此行已經遭到中國嚴厲譴責，日前中國政府才表態「反對其他國家與台灣有任何官方形式上的往來」，更警告這樣會嚴重損害中美關係與兩岸和平。

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