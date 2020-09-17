　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

步步惹中國！美駐聯合國大使「將助台參與聯合國事務」　認川普想拉台美關係

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）

▲美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）訪台引關注。（圖／翻攝自克拉奇推特）

記者陳亭伃／綜合報導

緊接美國衛生部長阿札爾、捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台後，美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）於17日訪台，隨著美國官員訪問層級提升，更加倍受關注；在中美關係緊繃之際，美國方面動作頻頻的情況，也讓中國政府表達強烈不滿。

根據《美聯社》報導，在克拉奇出訪之際，美國駐聯合國大使克拉夫（Kelly Craft）與台灣駐紐約最高官員、駐紐約台北經濟文化辦事處李光章共進午餐，克拉夫開心表示，這次的會面將具有「歷史性」的意義，也表達了川普政府想要強化與台灣關係的心意；此外也提到「將會協助台灣參與聯合國事務」。

▲▼ 美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日與駐紐約台北經濟文化辦事處李光章，在紐約曼哈頓共進午餐。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日與駐紐約台北經濟文化辦事處李光章，在紐約曼哈頓共進午餐。（圖／達志影像／美聯社）

克拉夫向《美聯社》表示，「我正在尋找總統要我達到的正確目標，我想他也非常想要與台灣保持密切友好的雙邊關係」。據悉，克拉奇訪台的行程，除了與台灣政府官員晚宴之外，也準備前往弔念前總統李登輝。

克拉奇此行已經遭到中國嚴厲譴責，日前中國政府才表態「反對其他國家與台灣有任何官方形式上的往來」，更警告這樣會嚴重損害中美關係與兩岸和平。

►東西這樣買起來

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
女保險業務為業績上床　渣男1張沒買…刷她卡30萬還偷拍
求神13年：女兒仍在世　父終於找到淚崩
黃鴻升爸全身黑神情哀戚　低調步入會館
影／騎單車綠燈起步　遭後方水泥車直接輾過慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她拎包裹進電梯　才提醒「小心感應器」下秒誤觸…半身塞縫夾成斷屍

她爬瀑布想拍美照「跌墜30m谷底」　閨蜜伸手想拉…卻跟跌成雙屍！

他砸爛女友嫩臉＋爆眼球　「塞豬籠藏屍」怕鬼跟…竟撕衣服求灑避邪水！

俄火辣模特兒「無人機空拍比基尼照」　離奇翻船溺死…竟扯出間諜身分

議員不要！他預算審查會「爽盯肉搏片」　戴耳機極樂…畫面閃O嘴短髮妹

印媒爆「武漢實驗室、巴基斯坦秘密合作」　研究5高危險病毒…製生化武

救我！10歲男童煮泡麵釀火災「保護弟弟」燒成重傷　憂鬱症母離家

醉婦酒吧吵鬧…衰男勸架被「狠踹下體」性福全毀　陰囊瘀血急開刀

天黑帶女孩回家違反風俗！　家長逼15歲少年娶12歲女友負責

縱橫法律界、領導慈善企業！　比爾蓋茲父親病逝享耆壽94歲

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

救我！10歲男童煮泡麵釀火災「保護弟弟」燒成重傷　憂鬱症母離家

醉婦酒吧吵鬧…衰男勸架被「狠踹下體」性福全毀　陰囊瘀血急開刀

天黑帶女孩回家違反風俗！　家長逼15歲少年娶12歲女友負責

縱橫法律界、領導慈善企業！　比爾蓋茲父親病逝享耆壽94歲

中企「一帶一路柬埔寨開發案」涉貪腐、破壞環境　列美國制裁名單

步步惹中國！美駐聯合國大使「將助台參與聯合國事務」　認川普想拉台美關係

北韓傳將試射「潛射彈道導彈」　紀念勞動黨成立75周年

他返鄉探親「女友切塊塞行李」腐臭味溢出　開口拿換洗衣物露餡

起亞汽車爆群聚染疫！南韓單日增153例　60%國民能打「流感疫苗」

最新衛星影像曝！中國「第3艘航空母艦」成形組裝中　數月後下水

瘦子背部刺青圖案撞Hublot錶　踏進精品世界當見習

水果當蔬菜恐患糖尿病！她懷孕24週確診…超納悶　醫：小心胎死腹中

健美貓踏踏秀出「精壯二頭肌」　猛男身材驚呆網：喵界館長？

全國首創校園AI安全智慧化　成大智慧校園安全作業中心啟用

庫茲馬談快艇爆冷出局「從沒關注他們」　讚西冠對手金塊從不放棄

台灣球王盧彥勳開球　為成大智慧網球場啟用助威　

打球骨折後再爆被蜂螫　傅崐萁：今年要消災解厄

奶奶「按頭溺殺」兩孫女慘死！ 　兒子原諒：她不是故意的

大尾菜販管收！逃稅1.39億喊窮　被抓到舉家移民還匯出美金230萬

張光球／創意頒獎　創造商機

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

17歲少女「假訂披薩」斃了外送員

即／PS5售價公布　11/12全球7國上市

女遭軍人凌辱逼裸奔　路邊槍殺亡

繼父射中小鹿　近看發現是11歲兒

「手機充電」邊聽音樂！16歲少女活活被電死…全身焦黑陳屍床鋪

路透：美7項軍售讓台像刺蝟般難攻

美拘留中心狂切女性子宮　活像「集中營」

頂尖芭蕾舞者失蹤6年　疑遭肢解泡硫酸

他性侵殺害11歲童　百萬人求死刑

幼稚爸苦等28年　成功報復兒子

牛排館嫌「俗」！男師穿T恤想用餐遭拒　「感覺像次等公民」

男童生前哭喊媽！肥後母「塞行李箱踩跳」　判22年

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

更多熱門

相關新聞

幕後／美次卿訪台「異常低調」2大因素

幕後／美次卿訪台「異常低調」2大因素

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）17日率團抵台，寫下自1979年以來，訪台最高層級官員。據悉，訪團本來就以出席故前總統李登輝追思為目標，至於台美經濟對話、相關行程之所以態度「異常低調」，大致可歸為，藍營反美豬牛、拒絕溝通，以及美方內部尚需持續溝通的二大因素。

一帶一路開發案涉貪　中企被美制裁

一帶一路開發案涉貪　中企被美制裁

不出席美次卿邀約　工商大老林伯豐：不能只考量美國利益

不出席美次卿邀約　工商大老林伯豐：不能只考量美國利益

中國晉升「最高級別敵人」　五角大廈秒擴海軍

中國晉升「最高級別敵人」　五角大廈秒擴海軍

台美經濟對話突喊卡　行政院：仍有機會跟美國次卿面對面

台美經濟對話突喊卡　行政院：仍有機會跟美國次卿面對面

關鍵字：

台灣美國中美關係克拉奇訪台國務次卿

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面