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爆炸性「星」聞！　科學家在金星上發現疑似生命跡象

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▲第一個被證實在地球以外存在著生命的星球，會是金星？(圖／達志影像／美聯社)

第一個被證實在地球以外存在著生命的星球，會是金星？(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

在《自然天文學》(Nature Astronomy)雜誌周一(14 日)報導，夏威夷和智利的兩台天文望遠鏡在金星厚厚的雲層中發現了可能存在的生命跡象：磷化氫的化學特徵，這是地球上一種只跟生命有關的有毒氣體。

在金星大氣層的最新發現顯示，這顆高溫行星滿載硫酸的雲層中，可能存活著微生物。不過該研究的作者及一些專家表示，這還不能作為第一個在其他星球上存在生命的鐵證。相對地，他們形容這是「一種對生命存在可能性的暗示」。

儘管天文學家都同意上述發現並不滿足已故的天文學權威卡爾薩根(Carl Sagan)提出的「特殊結論需要顯著證據支持」的嚴格要求，但是他們無論在化學還是地質學上，都無法找到一個更好的解釋。

在此之前，天文學家計畫未來在系外行星上尋找生命，一種主要的方法是尋找生物標記：即只能由生物過程形成的化學特徵。在夏威夷的一家酒吧碰面後，3位天文學家決定將這項技術瞄準離地球最近的行星：金星。

他們尋找的是一種不為人知的物質：磷化氫，由三個氫原子和一個磷原子組成。研究人員說，在地球上，磷化氫只有兩種形成方式。其一是在工業過程中人為生產，包括在一戰中用作化學武器。另一種方法則產生於動物和微生物中我們尚未理解的機能運作下。池塘底部，獾的內臟和企鵝的糞便中也存在這種物質。

該項研究的共同作者、麻省理工學院行星科學家席格爾(Sara Seager)說，研究團隊研究了所有(磷化氫產生)的可能性：火山、雷擊、墜落到大氣層中的隕石，並最後將它們逐個排除。

他們發現，金星上的任何活動都不能產生足以解釋他們檢測到所產生數量的磷化氫。席格爾補充說：「因此，我們只剩下兩種微弱的可能性：一是有些未知的化學反應，即我們不知道的化學反應。第二種更有趣的可能性是：在金星的大氣中可能存在某種生命形式，產生了我們探測到的磷化氫。」

根據這項研究，磷化氫可能來自某種微生物，且最有可能是單細胞生物。然而，金星表面的溫度約為800度(攝氏425度)，這意味著地表不存在任何形式的水。為了解釋生命是如何在這個不宜居住的星球上生存的，席格爾和他的同事們提出了一個可能的設想。

研究小組認為，所有的生命活動都可能發生在距離地面50公里、厚厚的二氧化碳雲層中。那裡的溫度大約在室溫左右，或者稍高一些，大氣壓也和地球相同。這些微生物可能生活在雲層中的硫酸液滴內。當金星酸雨期間硫酸液滴下落，這些微生物可能會脫水，然後被吸收進雲層中的另一個液滴內並復活。

目前NASA正在研究兩個可能的金星任務，但還沒有作出最後決定。其中一項任務名為「達文西+」，最早將於2026年進入金星大氣層。

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