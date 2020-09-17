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先探／謝金河：台積電強，台灣會更強

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（圖／記者先探雜誌攝）

文／謝金河

二○二○年是一個精彩且令人困惑的年份，從武漢封城迄今，已整整過了九個月，等於是一年過了三分之二，但是在這個精彩絕倫的年代，大家仔細看看台灣在過去這一年出現很多以前大家沒有注意的新變化。

一是台股在今年突破高懸三○年的一二六八二天價，寫下一三○三一．七的歷史新高，這當中，台積電的四六六．五元，聯發科的七六三元，扮演領頭羊的關鍵角色。過去三○年，台股每一次過萬點，都會出現令人難堪的崩盤，這一次台股過了一二六八二，似乎把一二○○○點當成平台，高懸了三○年的天價，如今化成底部，這是很多人難以理解的事。

台幣邁向二九元關卡

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這幾天，台積電又將帶領台股往前走，在華為大限結束的交易日，TSMC ADR單日大漲五．三五美元，漲幅逾六％，寫下八六．七九美元天價，市值最高來到四五○○．九九億美元，這一記長紅，很像七月二十七日Intel宣布七奈米製程可能順延一年，TSMC ADR衝到八三．四美元，當日大漲十二．八五％，這回台積電在平台整理後，這一記長紅，可能又要帶領台股走向新的里程，可能突破一三○三一．七，繼續再往前邁進。

二是新台幣一直非常強勢，在今年三月以前，美元指數一度大漲到一○二．九九二，但新台幣一直都十分強勢，從三一．七二緩步趨堅走到二九．二二五，慢慢朝二九元關卡邁進，照理說，今年外資殺台股不眨眼，台積電一度成為提款機，外資匯出台灣逾六千億美元，按照往年的情況來看，外資賣超台股創新高，股市恐非大跌不可，但台股依然挺胸往前走，這與內資回流有非常密切的關係。

今年港版國安法通過，香港前景出現巨大變化，在美中角力加劇的情況下，資金大舉回流，外資退、內資進，台股也跟著質變與量變，現在新台幣緩步升值，看起來台幣升抵二九元大關指日可待，台幣升值，也是台灣價值提升的體現，這也提醒大家，蟄伏三○年的台灣價值將貫穿台股的未來，過去台股單腳靠外資支撐，這回內資鞏固台股的新價值，台幣升值背後學問很大，這也是台灣價值彰顯的另一個表徵。

三是台灣走過毛三到四的代工時代，現在進入到高附加價值的新產業，過去我們經常怨嘆，台灣代工毛利率三％、四％，是一個毛三到四的時代，現在大家猛然回頭看，台灣已進入高附加價值的島鏈，大部分的ＩＣ設計公司毛利率都從四○％起跳，很多千元的ＩＣ設計公司，像信驊毛利率從六○％起跳，過去工具機毛利率在十％左右，如今上銀已拉升到三○％以上，亞德客更是直逼五○％。光學鏡頭大立光一度逼近七成，玉晶光也來到五○％左右，產業邁向高附加價值，抵抗新台幣升值，力道也不一樣，過去台幣稍稍升破三○大關，企業主就跳出來喊救命。

半導體產業是出口要角

四是台灣經濟底氣增強，這次財政部公布八月出口高達三一一．七四億美元，這是歷史新高，大家都知道，歷年台灣出口很少超過三○○億美元關卡，這回衝到三一一．七四億美元，這是大數字，在疫情籠罩下，台灣出口居然創新高，這是不可思議的事，原來這包括華為在大限前拉貨的急單，約占十五～二○億美元，華為急單也催出台積電八月營收出現一二二八．七八億美元佳績，聯發科也寫下三二七．一六億的新紀錄。

華為急單助力可以看出，台灣電子零組件出口達一二四．九八億美元，比去年同期成長十九．一％，這個電子零組件當然與半導體零組件有關，台股七、八月到九月陷入盤整，是在調整華為供應鏈的衝擊力，這當中，半導體產業將扮演更大的力量。

媒體報導，美國可能把中芯也列入制裁名單，一度讓中芯股價單日大跌二二．八八％，美中角力加劇，台灣會成為美中角力下最前線，很多人擔心中國出兵打台灣，其實大家只要看到中、印邊境衝突，雙方只用石塊、狼牙棒對打，就可理解，現在進入按鈕戰爭的時代，任何失控就會演變成大事，兩岸還沒有到你死我活的地步，未來會是一個新冷戰時代，台灣價值一定會提升。

試想，全球半導體產業對中國採取「圍城」，那麼台灣的半導體供應鏈一定「價值倍增」，除了台積電、聯電也會成為受益者，世界先進也會成為贏家，甚至很久沒有人注意的旺宏也可能因此而翻身，如果中芯受到限制，中芯供貨兆易創新的記憶體將受限，旺宏將間接受益，旺宏是供應任天堂ＲＯＭ的供應商，今年前八個月營收成長二二．九％，上半年ＥＰＳ一．三七元，今年加把勁，ＥＰＳ可達二．八五元左右，ＰＥ十一倍，殖利率三．六八％，在半導體廠中應可算是物美價廉股。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2109期精彩當期內文轉載》

（圖／記者先探雜誌攝）

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