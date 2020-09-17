先探／銅板股變身大贏家

台積電美國信託憑證價格再創歷史新高，帶動台股IC設計股反彈，指數再度衝高到一萬三千點之上。由於台幣升值力道強勁，國內資金多，半導體族群反彈，但低價銅板集團股價值偏低也有敘彈機會，加上全台灣土地交投熱絡，不似電子中小型股今年漲多，中低價股仍具表現機會。

文／方亞申

入秋後除了第一道鋒面南下之外，全球股市會不會進入「多事之秋」？美股跟著台股跌破上升趨勢線之後，進入橫向整理，但國際政經情勢及天災人禍仍未緩和，美中、中印、台海局勢等仍處於緊繃局面，新冠肺炎疫情也仍在國際間持續發酵，甚至印尼首都雅加達為減緩新冠疫情擴散速度，日前恢復局部封鎖，印尼股市十日暴跌逾五％，盤中一度觸及熔斷，創近三個月新低，半年未聞「熔斷」，再度登上新聞版面，不免讓人聯想起三月股災慘況。

秋天肅殺氣氛濃



隨著第一道鋒面南下，台灣也正式進入秋天，自古以來，在華人世界中，秋天就代表淒涼，有著肅殺的氣氛，這與中國古代「秋決」或政局動亂，甚至戰爭普遍發生在秋天有關。

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為何古代執行死刑一般是在秋冬季節，這與古人的自然神權觀念有關，即順應天意。春夏是萬物生長的季節，而秋冬是樹木凋零的季節，象徵著肅殺。人的行為包括政治活動都要順應天時，否則要受到天神的懲罰。皇帝即是天的兒子，更要遵守天意，按照天時行事，處決犯人也是如此。

此外，中國古代多在秋天興兵，因為古代的皇帝，特別是春秋時期的各諸侯國霸主，多講究在秋天發動軍事行動，因為在不違農時、不傷民力的前提下獲取軍事利益。軍事行動自然決定國家的生死存亡，那麼常常在秋天進行軍事行動的特點，這也是過去千年來，文人筆墨下多以「多事之秋」來形容局勢危險動盪變化。

事實上，過去百年來，確實天災、人禍，甚至政局動盪也普遍發生在秋冬之際，像人禍中大家最熟悉的九一一恐怖攻擊，天災中又以九二一大地震莫屬，都是在秋天發生，在仔細想想，○八年的金融海嘯也在秋天來到最恐慌的地步，台股的三九五五點就出現在秋天。

再把時間往前推，一九一一年十月十日國父辛亥革命推翻清建立中華民國、美國在一九四五年八月六日、八月九日分別在廣島、長崎投下二顆原子彈，一九四九年十月一日共產黨把國民黨趕出中國大陸建立新政權，一九七一年十月二六日中華民國退出聯合國，一九七八年十二月十七日中美斷交等都出現在秋天。

回到二○二○年下半年，美中南海緊張、中印邊界衝突、台海軍事衝突機會升高等，會不會出現突發狀況？都會影響全球股匯市。

九月十五日華為５Ｇ晶片斷貨大限將至，華為供應鏈何去何從？九月十八日美國四巫日讓處於高檔的美股會不會出現新轉折？十一月三日美國總統大選，川普、拜登最後能問鼎白宮寶座？全世界都屏息以待。

因為稍有差池都可能殃及高檔的美股及台股，所以，在投資上，在經歷半年的大幅反彈回升，甚至創下新高之後，秋天正好進入收割季節，呼應股市投資，漲多族群以及今年業績高峰已過個股，此時就宜落袋為安，在操作上宜保持高度戒心。

操作上，只能鎖定營運高峰還未過的個股，或股價基期仍在低水位的個股。

福興跨足電子門控系統

福興是國際門鎖ＯＤＭ大廠，主要產品占營收比重最高為門鎖六五～七○％、其次為關門器二○～二五％；雖然也經營自有品牌，但為國際大廠ＯＤＭ代工占比高達八○％，前五大客戶囊括將近一半營收，最大客戶HomeDepot則占高達二五～三○％之間，其中北美市場貢獻營收達六五％左右。在IoT的趨勢下，與安全最直接相關的就是門鎖跟門鈴，比起小家電來說，更受到消費者喜愛。根據市場統計，智慧門鎖每年銷售量都呈現雙位數的成長趨勢，到二○二二年甚至將突破二○○○萬個，市場規模也推升到二○億美元以上。這些智慧門鎖與門鈴的許多零組件都來自台灣，包括福興在內的供應鏈就值得注意。福興攜手旗下轉投資五三％的漢軍科技進軍電子門控管理系統，漢軍科技從一九八九年創立以來，專注於安防系統的創新與研發，產品線包括各式ＲＦＩＤ辨識系統、考勤機、門禁產品、讀卡機、指紋機、以及周邊配備，eNitor智慧型網路整合系統提供多元化、全方位的系統整合方案，無論在門禁或考勤系統、遠端監控系統、電梯管理系統、停車場管理系統、警衛巡邏系統、用餐管理系統及識別證卡系統等。（全文未完）

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