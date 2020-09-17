2年燒光660億！4倍薪挖台積電員工　武漢弘芯成「最大騙局」

▲武漢弘芯近日遭踢爆，根本就是詐取政府資金的騙局。（圖／翻攝自武漢弘芯官方網站）

圖文／CTWANT

先前中國大陸武漢弘芯半導體為了快速掌握高階晶片的製程技術，以市場行情4倍的高薪挖腳台積電員工，但近日卻遭媒體爆料，種種跡象顯示武漢弘芯已經面臨財務危機，甚至要成為中國大陸晶片史上最大騙局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《網易新聞》報導指出，2017年11月，武漢弘芯半導體成立，對外揚言將投資人民幣1280億元（折合新台幣約5517億元）在半導體的製程發展技術上。而且在創立之初，武漢弘芯就揚言要主攻14奈米製程，甚至準備進攻7奈米製程，在當時，僅有台積電與韓國三星才有如此實力。

在晶圓這個「沒錢、沒人就寸步難行」的領域，武漢弘芯到2019年年底時，實際累積投資總額也到了人民幣153億元（折合新台幣約660億元），原本預計2020年的投資額為人民幣87億元（折合新台幣約375億元），看起來資金非常的充裕。人才部分，則是挖角了台積電負責人張忠謀的左右手蔣尚義來擔任CEO，也因此，在2019年時，中國大陸從台積電挖角了100多名工程師與管理人員，其中有一半都去了武漢弘芯。

武漢弘芯也從創立之初，就成為湖北省2018、2019年省級重點建設項目，可以說是備受矚目，一切事情也看似順風順水。但卻有媒體發現，武漢弘芯當初為了搶攻7奈米製程，在2019年年底購入的極紫外光EUV光刻機，竟然在今年初以人民幣5.8億元（折合新台幣約25億元）的估值，抵押給武漢農村商業銀行東西湖支行，該台光刻機甚至全新尚未使用。而且在中國大陸的社群網站上，有不少收到武漢弘芯聘書的準員工，都在抱怨公司一直在拖延時間、不讓新員工入職。

有消息人士透露，武漢弘芯因為沒有經費繼續燒錢，二期工程幾乎沒有任何進度，甚至在去年7月時就全面停擺。11月時甚至傳出二期工程用地遭到武漢法院查封三年，原因是武漢弘芯一期工程的總承包商，積欠底下小包商人民幣4100萬（折合新台幣約1.76億元）的工程款。

連續兩年都被納入省級重點建設項目的武漢弘芯，在2020年5月21日所發布的《湖北省2020年省級重點建設計劃》中，卻找不到他的身影。7月30日，武漢市東西湖區政府甚至在發表文件，指稱武漢弘芯存在項目主體資金不足，隨時面臨資金鍊斷裂導致項目停滯的風險。

媒體分析武漢弘芯的產權結構，發現背後的兩大股東「北京光量藍圖科技」與「武漢臨空港開發區工業發展投資集團」，北京光量藍圖科技的大股東是李雪艷，過去之前沒有半導體相關行業經驗，光量藍圖甚至是在武漢弘芯開工前一個月才成立，而且武漢弘芯成立至今都在燒政府贊助的資金，光量藍圖沒有出到半毛錢。

於是媒體推斷，李雪艷成立空殼公司光量藍圖，接著透過光量藍圖拉到武漢區政府的贊助，成立武漢弘芯，接著透過總包商，將包含貸款、工程款、貨款等債務、風險，轉移給銀行、小包商、供應商。到最後，不管是政府、承包商、供應商、工程師與員工，全部大受重傷，這也讓武漢弘芯成為中國晶片史上最大的騙局。

延伸閱讀

▸ 小鬼爸媽額頭泛青！命理師驚吐：被「他」帶走的 「很多人過不了36歲」原因曝

▸ 四川首建「垂直森林」社區 外牆爬滿植物…住戶憂孳生蚊蟲

▸ 小鬼2周前改口「不要跟峮峮結婚」 理由曝光...逼哭40萬人：怎捨得