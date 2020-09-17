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工研院協助基隆山坡地巡查　進行無人機智慧巡航

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▲工研院協助基隆山坡地巡查　進行無人機智慧巡航。（圖／工研院提供）

▲工研院協助基隆山坡地巡查進行「無人機智慧巡航」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（17）日宣布， 攜手基隆市政府導入「高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統」，以自動巡航無人機、4G遠距操控、影像直播、熱像夜視、AI人工智慧影像辨識等最先進的科技技術，協助基隆進行偏郊與山坡地巡查，可定期自動追蹤巡查偏郊區域。

工研院表示，運用數位化管理巡查記錄，並將每次巡查結果以圖資自動套疊，透過AI人工智慧影像分析個案現場變化，並整合為高解析度巨幅影像，有效降低人員往返時間與成本，並使人力不可達的區域巡查頻率大幅提高，主動遏止投機違法開發案件，使山坡地管理更即時、更有智慧與效率。

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▲工研院協助基隆山坡地巡查　進行無人機智慧巡航。（圖／工研院提供）

▲未來規劃成立聯巡機隊。（圖／工研院提供）
 
基隆市政府產業發展處處長林青海表示，基隆93%都是山坡地，過去廣大的山坡地巡視都要靠人員巡查，人力負擔大且巡視頻率無法提高，而山坡地開發與水土保持息息相關，有效運用智慧科技力量來協助管理提升效率非常重要。

林青海指出，從2019年開始引入工研院智慧無人機隊的資源，進行自動化無人機隊多機巡邏執勤，依據巡檢個案需求設定場域環狀航線，全自動巡查區域現況，完成七堵區偏郊巡邏。

林青海分享，今年開始無人機隊主動定期追蹤巡查重點個案，將每次巡查結果做成圖資自動套疊並分析個案現場的變化，有效加強山坡地管控，未來規劃成立聯巡機隊，依需求進行定期與不定期巡航，增加人力不易到達點位之巡查頻率，更能主動遏止投機違法開發案件。

▲工研院協助基隆山坡地巡查　進行無人機智慧巡航。（圖／工研院提供）

▲工研院協助基隆山坡地巡查導入「無人機智慧巡航」。（圖／工研院提供）
 
工研院資訊與通訊研究所組長李國徵表示，商用無人機隊實際應用到場域，對技術研發落地有重大的意義，「高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統」有四大特色，包括第一為開發無人機地面站，透過軟體設定後可定期定點自動巡航。

李國徵指出，第二是可透過熱影像辨識偵測可疑的人與物，提供管理者警示資訊；第三是可同時運用多台無人機進行執勤，降低人力往返現場、提升作業效率；第四則是運用數位化管理資訊，將無人機隊定期巡查紀錄完整保存於雲端，便於紀錄追蹤與管理，並整合成高解析度的巨幅影像。

▲工研院協助基隆山坡地巡查　進行無人機智慧巡航。（圖／工研院提供）

▲高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統。（圖／工研院提供）
 
基隆市山坡地巡查是由區公所巡查員負責，基隆7個區公所依轄區特性，共配有106位兼任巡查員，巡查頻率為每月4~8次、每次巡查時間約2小時，當巡查員發現或經民眾舉報有違規情事，巡查員即填寫查報單送交產業發展處確認後，即連繫警察局、都發處、地政處、區公所及地政事務所等單位共同前往現場會勘。

導入高效率山坡地智慧巡查系統，如同新增一個虛擬區公所，無人機隊定期依照設定路線完成固定巡查，數位化巡查紀錄完整保存於雲端，便於紀錄追蹤與管理；人員可從每月數次實地巡查逐漸替代為無人機自動巡邏，大幅提升巡查與管理效率。

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