黑松首度攜手澳洲酒商譽加　雙紅五星酒莊加持搶攻高端酒商機

▲黑松公司董事長張斌堂今(17)日宣佈首度攜手新世界葡萄酒龍頭譽加集團，強強聯手搶攻高端酒商機。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

百年飲品大廠黑松公司跨足酒市再邁大步！董事長張斌堂今(17)日宣佈首度攜手新世界葡萄酒龍頭譽加集團，將引進旗下三大主力品牌，持續秉持「超越代理」的經營策略，以專業品牌管理團隊，打破代理代銷原有模式，希望提高產品價值，進而創造業績成長。

近年來葡萄酒市場在通路活動與品牌宣傳下，越來越多消費者熟悉葡萄酒相關知識，並且會前往日間銷售通路，如菸酒專賣店、超市與量販店等通路購買酒品自用。今年因為肺炎疫情影響，上半年宴會活動與外出聚餐減少，影響酒類即飲市場，但日間銷售通路卻因為消費者預期在家聚餐增加，而維持銷售穩定。

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張斌堂指出，黑松跨足葡萄酒代理達20年，為因應消費者購買習慣變化與拓展酒類產品線，今年與譽加葡萄酒集團展開策略聯盟合作，首波將引進譽加旗下知名的三個新世界葡萄酒品牌「夏迪」、「班洛克」與「庫瑪拉」，並強化日間銷售通路，為台灣消費者帶來享譽全球的葡萄酒選擇。

除運用自身的經銷網絡與通路操作經驗，黑松也發揮品牌經營能力，以「超越代理」的理念為代理品牌規劃產品、行銷等策略。而針對此次合作，將透過三大策略深化譽加在台灣的銷售成績與品牌價值。

一、「多元產品戰略」，除了夏迪、庫瑪拉與班洛克，未來將持續引進更多譽加旗下品牌，像是其他擁有雙紅五星酒莊加持的強勢品牌拓展市場、帶給消費者更多不同葡萄品種與品牌系列的多元選擇，並且依照通路需求與品牌未來目標發展客戶，持續向上與向下經營入門與高端酒品市場。

二、「佈局全通路」，除餐廳、宴會與菸酒專賣店外，黑松也將與譽加進攻超市、量販店通路。透過黑松過去在白鹿清酒、CHOYA 梅酒與金門高粱酒等知名酒品的代理實力，帶動譽加旗下各品牌在台鋪銷能力。

三、「塑造品牌價值」，班洛克酒莊致力環境保育，在全球13個國家，援助了130個環保項目，包含澳洲濕地、大堡礁保育、馬來西亞頻臨滅絕的猩猩等，黑松延續譽加旗下同樣具備環保概念的班洛克酒莊精神，將捐贈款項給「荒野保護基金會」，為台灣棲地保育盡一份力。

張斌堂表示，黑松運用經銷通路與行銷能力，代理包括50度以上金門高粱酒，日本CHOYA梅酒、黑松白鹿清酒、人頭馬君度等知名品牌，將持續發揮「超越代理」策略，讓台灣消費者體驗更多優質產品，也協助譽加旗下各品牌拓展台灣市場，強強聯手搶攻台灣高端酒市場商機。

►禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。