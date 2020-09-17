台積電除息行情失靈！指數失守12900點大關　下跌104點收12872點

▲台股終場收在12872點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美國聯準會宣布利率不動，美國科技股走跌，台股今 (17) 日受到影響開低走低，指數一路下探至最低12851點，而台積電今除息行情也失靈，面臨到貼息行情，大盤終場收在12872點或0.8%，下跌104點，成交量1764.91億元。

蘋概三王中，台積電（2330）今天除息 2.5 元，市值蒸發約 648 億元，不過受美股走弱影響，開盤後一直在平盤下震盪，終場以 448.5元作收、下跌1.54%；鴻海（2317）以 78.1元作收、下跌0.89%；股王大立光以3500元作收、下跌1.69%。

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其他大型權值股除了台積電上漲，中華電、富邦金收平盤外，其餘都下跌。

今日上市類股漲跌互見，其中以玻璃類股漲幅最高，上漲4.01%；表現較差為半導體類股，下跌2.02％。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，今天台股受到電子回檔衝擊，賣壓大，主要多為拉回修正，不過大盤仍收在五日均線上，加上OTC指數表現佳，代表多頭氣氛依舊存在，因此今指數下跌只是權值股獲利空間壓縮，趨勢上仍維持正向。

展望後市，簡伯儀指出，目前資金輪動快速，建議投資人以族群性挑選股票，可以偏多操作，但操作上買黑不買紅。