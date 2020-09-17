中國晉升「最高級別敵人」　五角大廈秒擴海軍…揪盟友演習

▲美國海軍近期多與其他國家一起演習。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊臉書）

文／中央社

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天宣布雄心勃勃的海軍擴編計畫，藉著增加自主航行船舶、潛艦和飛機，來對抗日益升高的中國海上挑戰。

艾斯培說，名為「未來前進」（Future Forward）的全面性海軍軍力評估已訂定可「改變遊戲規則」的計畫，將擴編海軍艦隊，從現行293艘，增至355艘以上。

五角大廈這項計畫需增列現在到2045年間數以百億計美元的海軍預算，目的在保住美軍對中國海軍的優勢。

艾斯培今天在加州蘭德公司（Rand Corp.）演說時表示：「這支未來艦隊會更平衡，從空中、水上與水下，都有能力帶來致命效果。」

擴編項目包括「更多且較小型的」水面船艦和潛艦，以及可選擇載人、無人與自主航行的水面和水下艦艇，和艦載無人機。艾斯培說，這是為了打造更有能力在高強度衝突中生存、投射美國軍力和存在，並可在非常長距離進行精準打擊的艦隊。

他說，從導向飛彈巡防艦新計畫，要打造「致命性、生存力、軍事力和執行分散式作戰能力都見增強」的船艦，即可看出此次擴編目的，目前並已在「海獵號」（Sea Hunter）上進行測試。

「海獵號」是長40公尺的無人艦，可在無人駕駛的方式下在水面航行長達2個多月，來調查敵軍潛艦。艾斯培表示：「這諸多努力是實現未來艦隊的下一步。從發射致命火力和埋設地雷，到進行再補給或監控敵軍，未來艦隊的無人系統將執行多樣戰鬥功能。」

「這將是我們在未來數年和數十年海軍作戰方式的重大轉變。」艾斯培重申中國是美國頭號安全威脅，印太地區則是美國軍事的「優先戰區」。

「這個地區重要，不只因為這裡是全球貿易和商業中樞，這裡也是與中國進行大型軍事競爭的中心。」本月稍早五角大廈關於中國人民解放軍的報告指出，北京擁有全世界最大的海軍艦隊，軍艦和潛艦多達350艘。

但艾斯培強調，中國海軍在軍力和軍事能力方面仍落後美國。「即使我們停止建造新船艦，中國也得花費數年時間，才能和我國在公海上的能力並駕齊驅。」