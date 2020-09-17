德國29警加入「極右」聊天室…散布希特勒照片　當局下令全停職！

▲29名德國警察遭停職。（非當事警察，示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

德國西部北萊茵-威斯伐倫州（North-Rhine Westphalia）有29名警察因為加入「極右翼極端組織」聊天群組，並散布希特勒、納粹等照片遭停職。這起事件也加劇了人們對極右勢力滲入德國軍警單位的擔憂，該州內政部長勒爾更痛批，這些警察的行為簡直就是恥辱。

根據《紐約時報》報導，有29名警察在16日加入「極右翼極端組織」聊天群組，並散布希特勒、納粹等照片遭停職；據了解這些人至少加入了5個不同的聊天群組，分享至少126張照片，內容包含納粹標誌、希特勒照片、難民被關進毒氣室的假照片，以及黑人遭槍殺的照片。

29 German police officers have been suspended on suspicion of sharing images of Adolf Hitler and violent neo-Nazi propaganda in at least 5 online chat groups https://t.co/W0RIbleFfx — New York Times World (@nytimesworld) September 16, 2020

這些聊天群組最早是在2012年就建立，而其中最活耀的群組成立於2015年，當時德國開放數十萬難民進入。這29名成員中，有25人是在同一個轄區工作，其中11人轉發了這些照片。根據德國法律，若是涉嫌宣揚極端主義、納粹思想，散布相關照片或內容者，可能被判3年以下有期徒刑或罰款。

北萊茵-威斯伐倫州內政部長勒爾（Herbert Reul）痛批，這些警察的行為簡直就是恥辱，他希望這起事件只是個別的例外，同時強調，該州其餘的5萬軍警都是極正派的人，絕不容許更多案例出現。

近年來德國軍警涉入極右翼團體的案件數激增，還有人囤積武器、制定相關攻擊計畫。儘管德國政府與安全部門都強調，這些都只是個別案例，但今年夏天德國政府才因此裁撤「一整連」的特種部隊，因為當局認為該隊聚集了大量極端份子。

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