德國29警加入「極右」聊天室…散布希特勒照片　當局下令全停職！

記者張方瑀/編譯

德國西部北萊茵-威斯伐倫州(North-Rhine Westphalia)有29名警察因為加入「極右翼極端組織」聊天群組,並散布希特勒、納粹等照片遭停職。這起事件也加劇了人們對極右勢力滲入德國軍警單位的擔憂,該州內政部長勒爾更痛批,這些警察的行為簡直就是恥辱。

根據《紐約時報》報導,有29名警察在16日加入「極右翼極端組織」聊天群組,並散布希特勒、納粹等照片遭停職;據了解這些人至少加入了5個不同的聊天群組,分享至少126張照片,內容包含納粹標誌、希特勒照片、難民被關進毒氣室的假照片,以及黑人遭槍殺的照片。

