投資人靠運氣、內線挑到飆股！他搖頭「說3字」：賺錢關鍵是這個

▲許多人都有投資股票。（示意圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

飆股不會天天有，許多人都認為，任何一支股票如果要形成飆股，大多會有跡象，或是存在著潛伏期。生技類股票可以算是今年的飆股，因為受到疫情的影響，所以就忽然衝上去，一名網友就好奇詢問，能夠有幸撿到飆股的人，「都是靠賽還是真的有去研究？」

這名網友在PTT的Stock板上，以「挑到飆股的大部分都是靠賽or研究」為題發文，今年受到疫情的影響，生技類股票便成為了「飆股」，但是股票如果已經漲到一定程度才入手，通常就已經差很多，甚至有點來不及了。

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原PO認為，似乎除了有內線消息的人以外，大部分的投資人都很難「先搭車」，只能眼巴巴的看著別人爽賺；同樣也想賺錢的他便不禁好奇，通常能夠買到飆股的人都只是剛好運氣好，還是真的有做縝密的研究呢？

▲原PO發文詢問，「挑到飆股的大部分都是靠賽or研究？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛發表了自己的看法，「靠同學會阿，你看PTT的消息已經來不及了」、「認真靠同學會」、「內線或靠賽，靠賽玩久了還是會賠」、「當然靠運氣，沒有天天過年的」；不過也有網友表示，「研究絕對可以，今年命中率非常高」、「研究可以提升勝率，但是也沒有百分百阿」、「我都認真研究後才挑到飆股，不過是買多往下飆」。

另外，還有網友點出，就算買到飆股，能不能「抱得住」其實才是可否賺錢的關鍵，「買飆股不難，難的是要抱得住」、「靠賽到的，有辦法抱長線嗎」、「靠賽挑到然後信仰抱著，才能賺到」、「飆股真的要心臟大顆才敢一開始就下去抱，賭對就大賺，賭錯就套牢還賣不掉」。