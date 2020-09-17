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馬來西亞晶圓代工廠出售　傳鴻海競標出價最高

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▲鴻海富士康。（圖／路透）

▲鴻海。（圖／路透）

記者姚惠茹／綜合報導

鴻海（2317）傳出參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳（Silterra Malaysia）的股權競標案，並且還是出價最高的競標者，而董事長劉揚偉布局的「3+3」產業發展當中，半導體便是其中重要的一塊，不過鴻海回應「不評論市場傳言」。

馬來西亞主權財富基金「國庫控股」（Khazanah Nasional）有意出售連年虧損的晶圓代工廠矽佳（Silterra Malaysia），並傳出鴻海旗下富士康、德國X-FAB矽晶圓集團、馬來西亞的控股公司迪耐（DneX）、電信營運商綠馳通訊（Green Packet）正在競購，而鴻海是出價最高的競標者。

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馬來西亞矽佳晶圓（Silterra Malaysia Sdn Bhd）是一家8吋晶圓代工廠，根據 IC Insights 統計，產值排名全球第16，主要產品應用涵蓋邏輯、混合訊號和射頻，以及高壓製IC提供CMOS製造技術，甚至發展到發更先進的技術領域。

目前全球8吋晶圓供不應求，鴻海董事長劉揚偉布局的「3+3」產業發展當中，包含電動車、半導體、機器人、數位健康、AI、5G/6G，而半導體便是其中重要的一塊，但劉揚偉曾透露無意自蓋晶圓廠，因此參與競標收購成為最好的方法，不過鴻海回應「不評論市場傳言」。

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