酷訊搜索成功併購想上數位廣告！　攜手挑戰年營收10億大關

▲Koodata 共同創辦人暨營運長孟逸錤(右一)、執行長孫健慎(右二)，攜手想上數位廣告總經理游蕊如(左一)，正式宣布合併喜訊。（圖／公關提供）



記者謝仁傑／綜合報導

數位行銷公司 Koodata（酷訊搜索）於今年九月正式宣布合併 ADUP（想上數位廣告公司），雙方聯手代表著「Koodata 酷訊搜索集團」正式成形。希望透過精準數位廣告技術、SaaS行銷工具及龐大電商客戶累積的數據資料庫，在「後疫」時代強攻商機。公司預估，合併後集團營收將在2021年挑戰10億元大關。

酷訊搜索榮耀回歸 收購想上廣告再創巔峰



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2010年成立的「想上數位廣告」，主要業務為運用成效型數據分析創造高轉換率。想上數位廣告共同創辦人孫健慎指出，「Koodata 成立的最初概念，就是從『想上數位廣告』出發的。五年前我們把『想上』帶到顛峰，五年後再次擁抱『想上』，更像找回昔日戰友打聯盟戰。」他說，過去在想上廣告期間曾帶領公司爬升到一個高度，而後幾個夥伴對發展方向有了新思維，於2015年離開想上廣告，找來昔日戰友孟逸錤、方乃正，三人共同創立酷訊搜索，專攻Martech行銷領域。

Koodata 所累積的數位廣告經驗，包含 Google Ads、Line Ads、Facebook 及 Google Analytics 操作，並研發以行銷為出發點、技術為基礎的SaaS工具，如直播拍賣 Easylive（後更名為 Koo.live）、社群影片製作平台 Vivido（後更名Koo.video）及以客戶痛點出發的廣告管理平台（Koo.Ads）。

整合大數據分析 拓展 Koodata 版圖



「Koodata 的宗旨就是要讓所有中小企業客戶Save & Make，省更多時間、賺更多錢。」孫健慎認為，「結合自動化SaaS工具、數據驅動、使用簡便等特性，在中小型電商產業中服務累積近三萬家客戶；今年二月開始，台灣面臨疫情衝擊，Koodata 前兩季營收穩定成長，相較2019年同期，年營收成長率達到25％，整體營收不降反增。」

他也提到，整合後的 Koodata 集團將以 3T（透明Transparency、信任Trust、團隊Team）企業文化精神，協助更多台灣中小企業客戶邁向數位轉型的道路。

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