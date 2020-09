最新衛星影像曝！中國「第3艘航空母艦」成形組裝中　數月後下水

▲美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)最近取得的衛星影像顯示,中國第3艘航空母艦已經成形。(圖/翻攝Twitter@CSIS)

記者吳美依/編譯

美國智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)最近取得的衛星影像顯示,中國第3艘航空母艦(下稱航母)已經成形,船身被首度拍攝到,正在江南造船廠的一個乾船塢進行組裝。此外,船艦已經進入建造後期階段,可能會在未來幾個月下水。

《華盛頓郵報》報導,這是中國首艘配備現代技術的航母,可能比前2艘蘇聯設計的航母更大。根據影像資訊,它大約1000英尺(大約305公尺)長,130英尺(大約39.6公尺)寬,是北京「野心勃勃想要挑戰美國海軍主導地位」的展現。

中國第3艘航母的發展一直是競爭對手與國內的關注焦點,因為這被視為中國發展成世界強權,擁有現代、世界等級軍隊的具體象徵。官媒本周報導,第3艘航母最快將於今年底組裝完成並下水。另據《環球時報》,航母建設「順利」進行中,一名軍事專家指出,它「可能」裝設了「電磁式飛機推射系統」(electromagnetic catapult)。

另外,《財經》也引述中國海軍知名學者李杰(Li Jie)的說法指出,中國計畫還要建立第4支航母戰鬥群。而美國海軍目前擁有11艘服役中的核動力航母,也計畫未來再推出數艘。

▲中國正在打造第3艘航母,消息指出,軍方也正計畫打造第4艘。圖為解放軍首艘航母「遼寧艦」。(圖/CFP)

CSIS中國實力計畫(ChinaPower Project)研究員富奈爾(Matthew Funaiole)分析照片指出,雖然目前尚不清楚這艘航母是否配備「電磁式飛機推射系統」,但可看出江南造船廠正在迅速擴張,出現大規模水池與「為了打造大型軍事船隻而專門建造的設施」,將成為「中國海軍未來的造船中心」。

富奈爾認為,似乎還未看見第4艘航母建造中的跡象,「但這是我們將密切關注的事情。我有自信將在這裡看到它」。他說,「中國人正在展現出設計與裝備船隻的強大能力,穩定前進。他們把自己定位在航母技術前沿的過程,令人印象深刻」。

▲學者指出,中國海軍實力近年大幅增強。圖為解放軍海軍在南海演習。(圖/視覺中國)



新加坡拉惹勒南國際研究學院(RSIS)解放軍海軍專家高瑞連(Collin Koh)指出,中國內部對於航母在現代戰爭中的效用,以及如何對抗美國潛水艇構成的威脅,仍有激烈爭議,但中美官員近年都承認,中國陸戰實力已經增強至能夠阻止美軍介入「第一島鏈」的等級。與此同時,也有越來越多中國軍事學者主張,北京必須關注於讓航母深入太平洋,競爭更遙遠的「第二島鏈」海域,包括關島與夏威夷。

高瑞連提到,隨著中國推出航母,「大家過去五年對於這件事出現一致看法,他們看見了自己擁有的潛力」。他也提到,除了航母以外,中國海軍也大量投入發展兩棲突擊艦、航母戰鬥群內的空中預警機。

