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股神巴菲特首次參與IPO　一天大賺200餘億元

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▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）首次參與IPO投資。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

儘管過去華倫巴菲特曾批評IPO股票投機性，但對於Snowflake股票，旗下波克夏不但首次投資這家雲端業務的公司，更是罕見地參加了IPO，且短時間快速賺了超過8億美元，相當於新台幣約233億元。

波克夏先是以IPO的價格購買了價值2.5億美元的Snowflake股票，並以首次公開發行價從另一位股東那裡購買了另外404萬股的股票。 Snowflake的股票在周三的市場首日交易中最高來到每股319美元，但終場收在253.93美元，上漲111％。

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Snowflake股票以每股120美元IPO，波克夏持股市值從約7.3億美元（約新台幣212億元），增值至15.5億美元（約新台幣451億元）。 第一天的賬上獲利就超過8億美元（約新台幣233億元）。

不過，這項投資完全和巴菲特的理念有所出入，先前他一直表示對IPO的獲利方式不感興趣，就連先前媒體詢問是否考慮購買Uber的IPO股票時，他曾強調，「54年來波克夏從來沒有買過IPO。」所以這次巴菲特的交易也讓不少人感到驚訝。

時間追溯到1956年，從福特首次公開募股以來，以價值型為投資取向的巴菲特就沒有投資過新掛牌的美國上市公司。巴菲特先前曾表示，投資者經常炒做IPO的股票從中賺取暴利，這雖讓人快速致富，但實際上並不是一個投資的良好策略。

巴菲特近幾年才放棄排斥投資科技股。 也因此波克夏持有大量蘋果股份（目前已佔其股票投資組合的40％），而面對這次新冠疫情，波克夏也是靠蘋果股票才能順利幫助該集團度過今年疫情衝擊危機。

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