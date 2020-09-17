【廣編】永豐金證券「豐存股」平台　數位創新、讓存股跟網購一樣容易

▲永豐金證券推出「豐存股」數位平台，以一站式購物平台的服務概念，搶攻台股及美股雙存股市場。



【廣編】

圖、文／永豐金證券提供

永豐金證券推出「豐存股」數位平台，整合開戶、AI智能服務、下單到績效管理，以一站式購物平台的服務概念，搶攻台股及美股雙存股市場。永豐金證券董事長朱士廷表示，「豐存股」是以投資人的需求及困難點為出發點，具有跨載具交易、友善介面、美股獨立存股帳戶等領先業界三大特色。

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朱士廷指出，其中RWD跨載具交易部分，包括手機、平板、電腦均可線上使用，投資人三個步驟就可以完成存股；首創美股獨立存股帳戶管理，清楚掌握投資明細、配息紀錄、以及存股績效追蹤。

「豐存股」提供台股與美股兩大市場下單選擇，平台內的商品經過公司商品審查委員會，以產業成長趨勢、流動性佳、市值較高等多面向進行篩選，目前美股提供20檔個股、31檔ETF。

在台股方面，提供133檔存股標的，包括87檔MSCI成分股、31檔7大投信發行之ETF、15個主題／智能組合，從科技、生技醫療類以及全球股票與債券，標的多元。永豐金證券表示，用「豐存股」進行存股門檻低，台股下單一次只要3,000元，美股只要買1股，紀律化投資無需猜測高低點。

永豐金證券表示，從大戶投到豐存股，永豐金證券開創數位營運新亮點，從開戶到存股全部線上可以完成，提供投資人更多元及更便利的數位化平台。