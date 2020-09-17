YouTuber點閱10萬才賺3K！只能靠「業配」存活...內行人曝真相

▲有些人認為YouTuber超好賺。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber如雨後春筍般的冒出，要奪得觀眾歡心、點閱率拿好拿滿已經越來越難。雖然不少人都覺得點閱率高的YouTuber很好賺，但真正能點閱率破百萬的人卻很少，因此一名網友就好奇，如果撇除業配的收入，平均點閱率只有10萬的YouTuber一個月大概可以賺多少錢呢？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「點閱平均十萬的YouTuber一個月能賺多少」為題發文，很多人都覺得YouTuber工作輕鬆、易入行，只要拍片就能等著大把鈔票入袋，但是如果點閱率不好、觀眾不買單，其實也不那麼容易賺到錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO好奇，點閱10萬的YouTuber一個月可以賺多少？（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，根據他的觀察，實際點閱能破百萬的YouTuber並不多，不過短片破十萬的人倒是不少，YouTuber越來越多、題材也越來越豐富，競爭自然激烈；他就好奇發問，如果一個禮拜有一支片的點閱達10萬，撇除業配所賺取的收入，YouTuber一個月大概能賺多少錢呢？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「（點閱）10萬不多，印象中之前有人分享大概3000元」、「（點閱）1000大概1美金」、「通常（點閱）100萬3分鐘（1廣告）就3萬（元）左右」、「3000至5000（元）不等」、「還有片量也會影響」。

▲內行人指出，YouTuber的主要收入未必是靠業配。（圖／翻攝自PTT）

多數網友則指出，YouTuber賺錢主要還是靠業配，「主要看業配吧！影片流量大概一百萬等於三萬台幣」、「要看有沒有業配，業配才是主要收入來源」、「很少吧～如果沒接業配」。

此外，還有內行人回文表示，每1萬人觀看影片，就可以賺300至500元不等，依影片性質不同，廣告的價格也會有浮動，「比較中間區間的人才是靠業配」，大咖、知名YouTuber的團隊如果沒有很多人，分潤的金額其實也很可觀。