175年首次選邊站！美權威雜誌力挺拜登　怒嗆川普抗疫撒謊亂搞

▲美國前副總統拜登。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
美國科普雜誌《科學人》（Scientific American）創刊迄今175年，但如今卻為了11月的美國大選破例，首度公開政治立場，支持民主黨總統候選人拜登，原因為現任總統川普無視科學，甚至將其政治化，點名川普政府處理新冠疫情不力，造成19.5萬名美國人民死亡。
CNBC報導，科學人透過10月份期刊首度公開政治立場，且此一決定絕非易事，背後原因正是川普及其所帶領的政府，多次攻擊旨在保護國家的科學機構。
期刊提到，川普未能制定抗疫國家戰略，加速疫情在美國全境蔓延速度，且口中的不實論述為國家帶來更大傷害，讓認真對待病毒威脅及相信川式謊言的美國人之間產生裂痕，「川普重傷了美國及美國人民，因為他拒絕證據和科學。」
The evidence and the science show that Donald Trump has badly damaged the U.S. and its people—because he rejects evidence and science.— Scientific American (@sciam) September 15, 2020
The most devastating example is his willfully ignorant response to the COVID-19 pandemic, which cost more than 190,000 Americans their lives.
相較於川普，拜登把氣候變遷的重要性擺第一，在7月公布2兆美元的計畫，目標在2035年打造清潔電力發電等，贏得許多環境倡議者及氣候科學家的高度讚許。
儘管拜登的計畫仍需經過國會批准，但科學人表示，拜登已經意識到必須留心注意大量研究，而這將帶領美國走出當前危機，藉此應對未來挑戰，「2020年大選就是攸關生命與死亡的一件事，我們敦促大家把票投給衛生、科學，還有總統候選人拜登。」
▼美國大選迄今剩下不到50天的時間，除了新冠疫情之外，也面臨著經濟低迷、美西野火及颶風侵襲等危機。圖為美國總統川普。（圖／路透）