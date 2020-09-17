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長榮海運旺季添新船！「第三季貨量急遽攀升」助攻營運表現

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▲長榮海運添新船！雪白色放大版的EVERGREEN標誌躍然於F型貨櫃輪深綠色的船身上，展現沉穩大器的企業形象。（圖／長榮海運提供）

▲長榮海運添新船！雪白色放大版的EVERGREEN標誌躍然於F型貨櫃輪深綠色的船身上，展現沉穩大器的企業形象。（圖／長榮海運提供）

記者林淑慧／台北報導

受到疫情因素干擾，歐美客戶提前備貨，帶動海運貨櫃運價飆漲，長榮海運再添12,000 TEU級F型貨櫃輪應戰，同時第三季以來貨量急遽攀升，市場運能吃緊，法人看好長榮海運後市表現。

法人分析指出，今年第三季的貨櫃運價、運量更勝第二季表現，目前現貨運價，美西線價格逼近四千美元，美東線超過四千美元，加上油價仍維持低檔，也讓貨櫃航商今年獲利出現想像空間。

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▲長榮海運F型貨櫃輪駕駛室中央控制台採ㄇ字型設計，視野遼闊，可縮短航儀向兩側延伸的距離感。（圖／長榮海運提供）

▲長榮海運F型貨櫃輪駕駛室中央控制台採ㄇ字型設計，視野遼闊，可縮短航儀向兩側延伸的距離感。（圖／長榮海運提供）

為因應第三季以來貨量急遽攀升，扮演物資疏運尖兵的重要角色，長榮海運持續進行船隊汰舊換新，F型貨櫃輪目前已有三艘交付營運，一艘投入遠東-美國西南航線，貨物從鹽田裝運，只要13天左右即可抵達洛杉磯，另外二艘投入亞洲-美國東岸航線，將因應疫情所需的物資運送到薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等主要港口。

▲長榮海運F型貨櫃輪住艙環境舒適且優雅，媲美星級旅館。（圖／長榮海運提供）
▲長榮海運F型貨櫃輪住艙環境舒適且優雅，媲美星級旅館。（圖／長榮海運提供）

F型貨櫃輪船體長度約334公尺，較歐亞主要航線之超大型船舶，在進出港口及靠泊碼頭的作業更加靈活；寬度為48.4公尺，甲板上可裝載19排貨櫃，計12,118 TEU，設計船速達23節，滿載吃水為15.5公尺，另外在船舶外觀、駕駛室、住艙環境、環保設備等方面都採用新一代的設計概念。

▲船上備有運動設施讓船員得以紓壓並健強體魄。（圖／長榮海運提供）

▲船上備有運動設施讓船員得以紓壓並健強體魄。（圖／長榮海運提供）

另外，長榮海運向韓國三星重工訂造八艘12,000 TEU的F型貨櫃輪，另與日本正榮汽船簽訂十二艘同型新船租約，共計二十艘，今年年底前還有三艘新船將陸續下水，另外十四艘預計在2021年底前交船，投入亞洲-北美市場服務。

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