前8月查獲私菸破1300萬包　市價超過10億元　年增逾兩成

▲國庫署統計，今年前8月所查獲的私菸就超過千萬包，市價超過10億元。（圖／取自Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署公布，今（2020）年度截至8月底查緝私劣菸品成果，今年度經由中央及地方查緝機關積極協助查緝，截至8月底止，計查獲違法菸品1310萬9081包，市價約10.12億元，與去（2019）年度同期比較，查獲量增加255萬7405包，成長24.24％。

國庫署表示，我國走私菸品違法態樣，除近年來查獲國內地下菸廠違法私製菸品外，仍以邊境走私為主。

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8月查緝 最大量載運私菸536萬包

今年8月間經各查緝機關戮力查緝，陸續查獲數宗大型邊境走私菸品案件，如8月13日於連江東莒海域查獲貨輪載運私菸68萬包，8月19日於高雄港查獲貨櫃夾藏私菸43萬包，8月24日於台南安平漁港查獲遊艇載運私菸31萬包，8月25日再於台中港截獲貨輪載運私菸536萬包，嚴守國家邊境、確保國人健康。

因應菸稅2017年6月12日調漲，財政部2016年10月20日訂定「查緝走私菸品精進執行方案」，統合邊境及市面查緝機關人力及資源，加強查緝，並先後於106年4月28日、同年10月30日、107年6月22日、108年3月29日及同年12月4日共5度邀集相關查緝機關滾動檢討，及時精進防杜措施。由於菸稅調漲後，菸品價格上漲提高走私誘因，未來將持續統合強化查緝能量，配合實際需要持續精進查緝措施，以維護市場秩序及國家稅收。

運輸私菸 最高3年有期徒刑、1000萬元罰金

國庫署重申，產製、輸入、運輸、販賣私菸行為，將依菸酒管理法論罰並沒入違規菸品，其中產製私菸者，最高可處1000萬元罰鍰；運輸、販賣私菸者，最高可處600萬元罰鍰；輸入私菸者，可處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上1000萬元以下罰金。提醒不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力及政府嚴正執法之決心，並呼籲國人切勿購買來路不明或售價顯不合理之菸品，以免危害身體健康。

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