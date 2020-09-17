迎百貨週年慶閃靈刷手　公股銀信用卡祭無腦消費　回饋最高15%

▲兆豐銀信用卡力推打破週年慶刷卡緊箍咒。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

百貨週年慶即將開打！銀行也看準今年的「報復性消費」商機，加碼投入預算，提供百貨週年慶刷卡回饋，以促進持卡人消費，像是兆豐銀宣布打破週年慶消費緊箍咒，讓消費者無腦式消費，最高可以回饋11.5%的回饋、華南銀在指定百貨公司消費，最高可以回饋到15%。

兆豐銀打破5大緊箍咒 不限店、不限天、不限門檻

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兆豐銀表示，過去消費者百貨週年慶消費有五大緊箍咒，包含限制某些信用卡、限制刷卡金額、限制同一天消費、限制同一家百貨公司、限制同一張信用卡等。

兆豐銀今年仍延續好康，宣布今年11月底前，只要持兆豐銀行任一張信用卡，不限刷卡金額、不限同一天、不限同一家百貨、不用同一張卡片、甚至不需登錄，兆豐銀行信用卡全部「加碼」回饋0.5%現金回饋，且回饋金額無上限，讓民眾不須再受限於得在同一天、同一店、刷到指定門檻才能搶「限量」回饋的限制。

且今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響之下，為了振興經濟，兆豐銀行不但延續去年無腦刷賺回餽的優惠，今年更特地加碼送出百萬元「百貨振興金」全額返現抽獎，搭配9月份早鳥禮(平日滿千送百、假日滿萬送千)，及10至11月份的滿額贈(滿5萬送5百、滿10萬送1千、滿50萬送5千及滿100萬送1萬)，讓民眾能刷好刷滿、回饋全入袋。

兆豐銀信用卡處處長林中象表示，希望透過無腦刷的回饋方式，解決卡友在週年慶容易遇到的痛點，沒有限制、自然可以更輕鬆消費。舉例而言，倘若使用兆豐Mega One信用卡，9月底前在全台37家指定百貨累積刷滿1萬元，不僅可獲得0.5%加碼回饋、還可獲得10%回饋的千元早鳥禮、外加卡片本身1%現金回饋，等於一次就能抱回11.5%回饋，建議民眾可多加利用。

▲華銀信用卡週年慶優惠還搭配動滋券，鼓勵民眾健康生活。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

華南銀信用卡搭配百貨活動 最高回饋15%

華南銀行則表示，使用該行的信用卡在台北101購物中心，週年慶檔期提供單筆消費每滿5,000送500元，等同於10%回饋，若再搭配使用101 PAY消費達指定門檻最高可達13.6%回饋。

另外，於遠東百貨週年慶使用華南銀行信用卡消費，單筆滿6,000分6期送250元，若於首12日消費滿8,000再加碼贈200元，加計百貨提供5,000送500元及銀行限量簡訊優惠300元，回饋率可高達15%。

除提供百貨滿額禮外，為響應政府「動滋券」挺運動，華南銀信用卡舉辦「1788一起運動吧」活動，即日起至10月底止，至全台指定運動用品專賣店，刷華南銀行信用卡單筆消費滿1788元，登錄送178元刷卡金，回饋率高達10%。

銀行業者表示，週年慶向來是百貨公司每年最重要的活動之一，各大百貨公司為了爭取消費者的青睞無不推出獨家活動與超值折扣優惠，除了投入豐富的行銷資源，也規劃不同的促銷活動刺激消費提升業績，民眾也可以趁銀行、百貨公司祭出好康之際，報復性消費一次吧。