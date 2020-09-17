　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

迎百貨週年慶閃靈刷手　公股銀信用卡祭無腦消費　回饋最高15%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼百貨週年慶,兆豐銀,信用卡,現金回饋。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀信用卡力推打破週年慶刷卡緊箍咒。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

百貨週年慶即將開打！銀行也看準今年的「報復性消費」商機，加碼投入預算，提供百貨週年慶刷卡回饋，以促進持卡人消費，像是兆豐銀宣布打破週年慶消費緊箍咒，讓消費者無腦式消費，最高可以回饋11.5%的回饋、華南銀在指定百貨公司消費，最高可以回饋到15%。

兆豐銀打破5大緊箍咒　不限店、不限天、不限門檻

[廣告]請繼續往下閱讀...

兆豐銀表示，過去消費者百貨週年慶消費有五大緊箍咒，包含限制某些信用卡、限制刷卡金額、限制同一天消費、限制同一家百貨公司、限制同一張信用卡等。

兆豐銀今年仍延續好康，宣布今年11月底前，只要持兆豐銀行任一張信用卡，不限刷卡金額、不限同一天、不限同一家百貨、不用同一張卡片、甚至不需登錄，兆豐銀行信用卡全部「加碼」回饋0.5%現金回饋，且回饋金額無上限，讓民眾不須再受限於得在同一天、同一店、刷到指定門檻才能搶「限量」回饋的限制。

且今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響之下，為了振興經濟，兆豐銀行不但延續去年無腦刷賺回餽的優惠，今年更特地加碼送出百萬元「百貨振興金」全額返現抽獎，搭配9月份早鳥禮(平日滿千送百、假日滿萬送千)，及10至11月份的滿額贈(滿5萬送5百、滿10萬送1千、滿50萬送5千及滿100萬送1萬)，讓民眾能刷好刷滿、回饋全入袋。

兆豐銀信用卡處處長林中象表示，希望透過無腦刷的回饋方式，解決卡友在週年慶容易遇到的痛點，沒有限制、自然可以更輕鬆消費。舉例而言，倘若使用兆豐Mega One信用卡，9月底前在全台37家指定百貨累積刷滿1萬元，不僅可獲得0.5%加碼回饋、還可獲得10%回饋的千元早鳥禮、外加卡片本身1%現金回饋，等於一次就能抱回11.5%回饋，建議民眾可多加利用。

▲▼刷卡,嗶卡,刷,卡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲華銀信用卡週年慶優惠還搭配動滋券，鼓勵民眾健康生活。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

華南銀信用卡搭配百貨活動　最高回饋15%

華南銀行則表示，使用該行的信用卡在台北101購物中心，週年慶檔期提供單筆消費每滿5,000送500元，等同於10%回饋，若再搭配使用101 PAY消費達指定門檻最高可達13.6%回饋。

另外，於遠東百貨週年慶使用華南銀行信用卡消費，單筆滿6,000分6期送250元，若於首12日消費滿8,000再加碼贈200元，加計百貨提供5,000送500元及銀行限量簡訊優惠300元，回饋率可高達15%。

除提供百貨滿額禮外，為響應政府「動滋券」挺運動，華南銀信用卡舉辦「1788一起運動吧」活動，即日起至10月底止，至全台指定運動用品專賣店，刷華南銀行信用卡單筆消費滿1788元，登錄送178元刷卡金，回饋率高達10%。

銀行業者表示，週年慶向來是百貨公司每年最重要的活動之一，各大百貨公司為了爭取消費者的青睞無不推出獨家活動與超值折扣優惠，除了投入豐富的行銷資源，也規劃不同的促銷活動刺激消費提升業績，民眾也可以趁銀行、百貨公司祭出好康之際，報復性消費一次吧。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小鬼猝逝…歐漢聲家陽台「飛來黑蛾」　修杰楷泣：那是我們的天地
小鬼走得太突然　玖壹壹不捨難接受：當他出國去玩
小鬼「我單身」不認愛峮峮　答案藏滿滿溫柔：怕害了她
女保險業務為業績上床　渣男1張沒買…刷她卡30萬還偷拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

元太攜手樂天Kobo、振曜科技　共同在桃園棒球場設置電子紙看板

擴大業務規模　中租旗下越南仲利國際完成17.7億聯貸案簽約

宏碁上半年顯示器銷售　穩坐俄羅斯冠軍寶座

迎百貨週年慶閃靈刷手　公股銀信用卡祭無腦消費　回饋最高15%

2年燒光660億！4倍薪挖台積電員工　武漢弘芯成「最大騙局」

台積電除息行情失靈！指數失守12900點大關　下跌104點收12872點

台積電除息！國發基金逾41億元入袋　張忠謀拿3億

不出席美次卿邀約　工商大老林伯豐：不能只考量美國利益

工研院協助基隆山坡地巡查　進行無人機智慧巡航

黑松首度攜手澳洲酒商譽加　雙紅五星酒莊加持搶攻高端酒商機

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

元太攜手樂天Kobo、振曜科技　共同在桃園棒球場設置電子紙看板

擴大業務規模　中租旗下越南仲利國際完成17.7億聯貸案簽約

宏碁上半年顯示器銷售　穩坐俄羅斯冠軍寶座

迎百貨週年慶閃靈刷手　公股銀信用卡祭無腦消費　回饋最高15%

2年燒光660億！4倍薪挖台積電員工　武漢弘芯成「最大騙局」

台積電除息行情失靈！指數失守12900點大關　下跌104點收12872點

台積電除息！國發基金逾41億元入袋　張忠謀拿3億

不出席美次卿邀約　工商大老林伯豐：不能只考量美國利益

工研院協助基隆山坡地巡查　進行無人機智慧巡航

黑松首度攜手澳洲酒商譽加　雙紅五星酒莊加持搶攻高端酒商機

水溝蓋意外接連發生！　黃捷邀市民加入「怪獸水溝蓋糾察隊」

亞馬遜搶佔 podcast 戰場　Spotify 再度面臨強敵挑戰

保障用藥安全　台南市中醫師簽署安全合法用藥公約

賴清德、黃敏惠恭請諸羅城隍夜巡起駕　「回收逾假好兄弟」

爽玩「東森好朋友chill生活節」必備Chill City市民證　免費申請懶人包

國民黨公布優先法案　聚焦食安、港澳人權等七大領域

情侶台南2日遊！他po明細「女友付94塊錢」　鄉民戰翻了

Sony Xperia 5 II亮相　新增充電模式保護手機電池

國民黨智庫曝最新民調　預料民進黨用「修憲」轉移美豬爭議

世上最古老「巨大精子」化石被發現　3D重建技術還原億年前樣貌

小鬼黃鴻升遺體相驗結果出爐！　檢方：無外力介入...家屬同意解剖

財經熱門新聞

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

跟預期差很大！藏壽司初上櫃開盤價112元　27萬價差變6萬

美海關扣押2000副「山寨AirPods」　3天後澄清：是別家真品

即／大樂透頭獎1億開出！一注獨得獎落彰化

信用卡「先繳6萬還是10萬」銀行員現身解答

美德醫攻漲停！分析師「二度槓上」嗆：破100股票全出清

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

YouTuber靠「業配」存活...內行人曝真相

加油要快！專家預估下周油價擬調漲「九二突破22元大關」

4倍薪挖台積電員工　武漢弘芯成「最大騙局」

藏壽司今掛牌上櫃！抽中一張現賺6.5萬

新壽買宏達電慘賠　陸行之爆料往事

不出席美次卿邀約　工商大老林伯豐：不能只考量美國利益

想換美元注意了！台銀換匯價殺到29.4字頭　換10萬多賺逾4000元

更多熱門

相關新聞

2020週年慶美妝「經典神品入門組」

2020週年慶美妝「經典神品入門組」

一年一度的百貨週年慶即將開跑，這時候不僅愛用鐵粉們會大肆補貨囤貨，也是對高人氣明星商品觀望已久的新粉們入門嚐鮮的最佳時機，尤其可以以超划算價格一次體驗品牌多款經典熱賣品的「入門組」，更是不能錯過！

百貨首波週年慶最殺優惠懶人包

百貨首波週年慶最殺優惠懶人包

統一時代週年慶開幕以來最優惠

統一時代週年慶開幕以來最優惠

小資女必買懶人包TOP10　小黑瓶買一送一超划算

小資女必買懶人包TOP10　小黑瓶買一送一超划算

門檻更低！新光三越週年慶買2000元送200元

門檻更低！新光三越週年慶買2000元送200元

關鍵字：

信用卡百貨週年慶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面