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柯達排除內線交易疑雲　開盤股價大漲近50%！

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▲▼ 柯達 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 柯達先前疑涉內線交易疑雲，經查後無違反內部政策，股價開盤大漲近50%。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

美國底片大廠柯達，先前因在疫情下接受美國政府的7.65億美元（約新台幣227億元）貸款，在美生產關鍵藥物原料，這項利多讓柯達股價在7月27日只有每股2.62美元，一度飆漲到60美元，並傳出公司高層可能涉及內線交易的行為，不過經調查後未違反內部規定，柯達股價昨（16日）開盤反彈大漲近50%，股價最高來到每股11.44美元，終場收在每股8.51美元。

柯達7月28日獲美官方貸款利多消息後股價一波大漲，不過，市場隨即傳出，柯達執行長Jim Continenza曾在7月27日，董事會知情和未對外公開相關訊息狀況下，獲得175萬股認股權，部份高層也在當天拿到數量不等的認股權，被認為恐有內線交易嫌疑，造成柯達股價破底一路走低。

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另一個疑慮則是，柯達今年4月至6月間，突然支出87萬美元遊說費用，比2019全年高出許多。負責融資的美國國際開發金融公司（DFC）表示，除非相關疑慮真相大白，否則將暫停融資案。同時，美國證券交易委員會（SEC）也介入調查。

而在美國律師事務所Akin Gump獨立調查後認為，儘管柯達內部交易紀錄有缺漏，但柯達執行長Jim Continenza在美國官方宣布貸款交易前進行的證券交易都符合公司內部政策，未違反規定。消息傳出後，柯達股價開盤大漲近50%。

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