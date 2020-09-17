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拜登與烏克蘭前總統彼洛申科對話流出　10億美元貸款成關鍵條件

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▲▼民主黨候選人拜登曾任歐巴馬的副總統，主理當時一些外交事宜。（圖／路透）

▲民主黨候選人拜登曾任歐巴馬的副總統，主理當時一些外交事宜。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

根據烏克蘭國會議員德卡奇（Andriy Derkach）透露的消息，拜登與烏克蘭前總統彼洛申科（Petro Poroshenko）在2016年的通聯中有所利益交換，談到美國對烏克蘭的外交政策，涉及時任烏克蘭總檢察長的肖金撤換問題，甚至在電話中表示，「我想要『深入參與』（deeply engaged）作為私人公民的外交工作。」

根據《紐約郵報》的報導，彼洛申科與時任副總統的拜登首先談論了關於對烏克蘭簽證的事情，「歐巴馬總統除了透過一些手段，也能用開放免簽的方式支持我們。我仍然希望你能夠在11月21日我們的革命周年紀念日那天到訪，那將會是很大的幫助。」

但拜登隨後拒絕了要求，無法在革命周年紀念日那天出現在基輔，在且認為問題將取決於下任川普政府的反應，並抱怨川普政府在過渡上準備不足，「但是他們，新政府，即將上任的政府在準備過渡時非常非常緩慢。問題是，即將上任的政府對情況也一無所知。因此，我會與下任副總統（彭斯）見面，他是唯一擁有外交政策經驗的人。」

▲▼民主黨候選人拜登曾任歐巴馬的副總統，主理當時一些外交事宜。（圖／路透）

▲拜登與彼洛申科流出的通話錄音並未被證實。（圖／路透）

時任烏克蘭總檢察長的肖金（Victor Shokin）也被拜登要求撤換，以取得美方向烏克蘭政府10億美元貸款的部分條件，隨後肖金在2016年3月自行辭職。拜登競選團隊對此並沒有回應。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）此前表示，已就錄音一事，讓總檢察長辦公室對彼洛申科的叛國瀆職進行調查，但還調查方向尚未涉及拜登。彼洛申科對此回應，這是親俄份子「羅織罪名」，自己並無任何犯法的事實。

然而流出這份錄音的議員德卡奇也身陷官司，被定義為「活躍的俄羅斯特工」。美國財政部10日以代表俄方抹黑拜登且干擾大選為由，對德卡奇祭出制裁，「這項制裁性動對莫斯科以及代理人來說，是一個明顯的訊號，這樣的行為不會被容許。」

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