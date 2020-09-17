北韓秀肌肉！飛行場興建巨型保管設施　疑75周年黨慶將「放大絕」

▲北韓2017年在金日成廣場上展示北極星2型彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

距離北韓（朝鮮）勞動黨75周年雙十黨慶僅剩3周，先前有專家認為，北韓當局今年應著重在颱風、洪災重建工作；然而也有另一派專家認為，北韓當局在今年黨慶可能會在閱兵典禮上向世人展現自行研發的新武器，規模略等同於「北極星2型」的固態燃料中遠程彈道飛彈，成為帶給美國川普政府致命傷的「十月驚奇」，且平壤美林飛行場被發現新建大型保管設施。

根據《自由亞洲電台》，英國精通北韓消息的記者、網站「北韓科技」（North Korea Tech）創辦人的馬丁‧威廉斯（Martyn Williams）投書至《北緯38度》（38 North）透露，根據4日所拍攝的衛星照片來分析，位於平壤近郊的美林飛行場上發現2處新建的大型保管設施。

威廉斯透過夏季拍攝的衛星照片分析，美林飛行場用來集結兵力、保管閱兵典禮所需的軍事裝備，而閱兵典禮則是在金日成廣場舉行，「該保管設施在建造上所花的時間僅不到2周，有可能是為下個月活動所興建的臨時設施。」

他分析，該新建保護設施長37公尺，規模相當大，而北韓當局持有的大型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星15型」僅長20多公尺，由此可見，北韓若真於下個月雙十黨慶公開新武器，其規模將不容忽視。

▲美國智庫衛星相片捕捉到北韓當局在平壤準備閱兵儀式綵排。（圖／翻攝自北緯38度）

而美國《外交家》雜誌資深編輯潘達（Ankit Panda）也於美東時間16日在美國非營利組織「Korea Society」所主持的線上對談上分析，北韓當局有可能在雙十黨慶當天「放大絕」，展現超乎世人想像的巨型武器。

他舉例分析，由於北韓習慣以5年為一個整數的單位，在過去勞動黨創建70周年與創建65周年的閱兵典禮上，曾各展示KN-14（火星14型）洲際彈道飛彈、火星10型（舞水端）遠程彈道飛彈新型戰略武器。

他表示，北韓所保有的武器不管在數量上、甚至質量上皆有所提升，而今年度的黨慶閱兵典禮，正是北韓向美國與國際社會展現肌肉的絕佳機會。

潘達同時也警告，以北韓研發核武、飛彈的速度來看，光是經濟制裁、封鎖等手段並不能逼北韓當局坐上談判桌；若美國仍認為以經濟制裁等手段可以長時間壓制北韓當局，那可是大錯特錯，只會等著讓北韓有更多時間研發更精良的戰略武器。

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