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救我！10歲男童煮泡麵釀火災「保護弟弟」燒成重傷　憂鬱症母離家

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▲▼泡麵兄弟倆的住家被大火燒得慘不忍睹。（圖／仁川彌鄒忽消防署）

▲泡麵兄弟倆的住家被大火燒得慘不忍睹。（圖／仁川彌鄒忽消防署）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近爆發一起慘絕人寰的悲劇！仁川市彌鄒忽區一對年僅10歲與8歲的男童14日上午在罹患憂鬱症的媽媽出門後，餓到開火煮泡麵吃，不料過程中卻因處理不慎而釀起火災，男童慌張地以稚嫩的聲音打119求救，電話中急忙喊道「救我」，卻未能即時說出地址。等到消防隊原來到住宅2樓後，才救出重傷的兄弟，目前哥哥仍待在加護病房，未脫離險境。

該對兄弟家與母親相依為命，家中經濟情況並不寬裕，每月靠著領取政府低收入戶補助（生活費、居住支援金貼）等160萬韓元為生，且領有「兒童給餐卡片」（아동급식카트，提供低收入戶學童餐費補助），每一餐幾乎只靠著牛奶、泡麵果腹，被南韓媒體稱之為「泡麵兄弟」，連住家附近超商店長都能熟記兄弟倆的購物習慣。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，由於首都圈新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，校園只提供線上遠距授課，使得兄弟倆只能待在家中，而母親又常撇下照顧責任、每次離家就是數日。根據調查，母親先前有虐待男童、任意棄置子女罪嫌遭到起訴，然而兄弟倆不願母親接受懲罰。

14日上午11時16分，消防當局接到男童打來的電話後，緊急到現場搶救，發現兄弟倆待在聯立住宅的2樓。根據出動現場的消防員描述，當火勢一發不可收拾後，哥哥馬上用全身的力量緊緊抱著弟弟，導致上半身嚴重燒傷，而受到哥哥保護的弟弟上半身雖只有輕傷，但腿部也出現1度燒傷。

韓媒16日前往兄弟倆住處採訪時，發現僅10坪大的空間被燒得面目全非，玄關門也被大火燒得連灰都不剩，住宅旁的水坑還飄著疑似兄弟倆之前吃剩的泡麵空碗。

住在兄弟倆樓下的70多歲住戶接受採訪時表示，兄弟倆的家屬並不常與鄰居打招呼、交流，雖然沒有機會與兄弟倆母親對話，卻能時常看到兄弟倆提著黑色塑膠袋到外面跑腿。

於同個社區經營小吃店的業者回憶，兄弟倆每次總是買2顆鮪魚飯糰。

據悉，兄弟倆的母親得知兒子慘遭嚴重燒傷的消息後，已到醫院照顧兒子。

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