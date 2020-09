時報廣場掛Taiwan Can Help　外交部籲聯合國「不遺漏任何人」

▲▼外交部在曼哈頓時報廣場旁掛上有「Taiwan Can Help」和「Recover Better Together」的看板。(圖/翻攝自Facebook/外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC(Taiwan))

記者葉睿涵/綜合報導

第75屆聯合國大會自15日起開議,台灣因為政治因素,一如既往被排除在外,不過我國駐紐約辦事處在「時報廣場」(New York Times Square)旁的建築物外牆秀出色彩繽紛的醒目看板,傳遞「Taiwan Can Help」的理念,強調台灣防疫有成,也宣揚台灣能幫助落實聯合國永續發展的目標。

外交部16日在臉書官方賬號分享一段長達26秒的影片,展示這些絢麗的看板。看板內容傳達台灣政府願意參與聯合國「Recover Better Together」(攜手共創更美好的後疫情時代)的推案,以及「Taiwan Can Help」(台灣幫得上忙)的理念。外交部強調「在落實聯合國永續發展的目標上,台灣能幫得上忙」,呼籲國際不要忽略台灣的聲音,「不要遺漏任何人」。

外交部日前說明,台灣今年循例不請友邦在聯合國提出「讓台灣進入聯合國」的提案,但仍希望他們在22日的總辯論上為台灣發聲。另外,他們也會請友邦致函聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres),敦促他秉持聯合國強調的「包容性」及「不遺漏任何人」原則,解決台灣長期被排除在外的問題,並強調我國今年在新冠病毒大流行期間的防疫成果。