波士頓首位「台裔女議員」吳弭投入市長選戰　特用中文錄競選影片

▲台裔波士頓市議員吳弭投入市長選戰。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Wu）



文／中央社記者尹俊傑紐約16日專電

台裔美籍波士頓市議員吳弭宣布競選市長，挑戰波士頓近200年來一直由白人男性領導的傳統。她特別用中文發表競選影片，強調種族平權，呼籲打造「屬於大家的波士頓」。

35歲的吳弭（Michelle Wu）出身台灣移民家庭，已擔任波士頓市議員近7年。她2013年11月首次當選，成為波士頓史上首位台裔美籍市議員。2016年1月至2018年1月，吳弭擔任市議長，保有波士頓市議會首位非白人女議長頭銜。

吳弭美東時間15日宣布投入波士頓市長選戰，挑戰預計爭取第3任的現任市長華爾希（Marty Walsh）。波士頓市長選舉預定2021年11月2日投票。

「紐約時報」報導，在波士頓擊敗爭取連任的市長並非易事，自1949年以來，這座新英格蘭大城就沒有市長爭取連任失敗的紀錄。但麻薩諸塞州政壇近年風向改變，進步主義陣營候選人主打氣候變遷與社會正義議題，屢屢後來居上。

吳弭在哈佛法學院（Harvard Law School）就讀時的老師是聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），並曾替華倫助選。

民主黨籍的吳弭政策主張包括解決都市仕紳化（gentrification，或中產階級化）與社會不公平等問題，呼籲讓民眾免費搭乘大眾交通工具，並提出波士頓「綠色新政」，以2040年實現碳中和為目標。

吳弭曾批評華爾希防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的部分政策。她在推特（Twitter）上以英語、西班牙語和中文發表競選宣言，指波士頓市長應展現大膽且急迫的領導風範。

她在競選影片中提到，父母當年移民美國時不會說英語，也沒有錢或人脈。從哈佛大學畢業後，她被迫辭去工作回芝加哥照顧患有精神疾病的母親，同時照料妹妹，扛起「亦母亦姐」的角色。

這支影片也緊扣種族議題，打出「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）口號。吳弭在華語版本中說：「我們必須承接上一代做出的努力和奮鬥，回應此刻時代的呼喚，毋須再等待期盼著我們的聲音被聽到。我們是時候成為領導者。」

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