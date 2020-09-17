印媒爆「武漢實驗室、巴基斯坦秘密合作」　研究5高危險病毒…製生化武

▲新冠肺炎爆發後，高危險的感染病毒都受到關注。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠病毒的源頭爭議，至今仍是未解之謎，不管是來自「自然界」的說法，亦或是人為製造，各有見解。如今澳洲調查記者克蘭（Anthony Klan）出面爆料，現階段巴基斯坦與中國正有一份秘密協議，共同聯合開發致命性生物武器，並且對於新傳染病、傳播控制進行研究，內容「令人感到恐懼」。

根據《India Today》報導，目前擔任《Klaxon》雜誌總編輯、調查記者克蘭，日前爆料巴基斯坦與中國簽署了一份為期三年的秘密協議，包括擴大生物戰的基礎，以及展開許多致命病毒相關的研究項目，而這樣的計畫也曝露了中國與巴基斯坦軍方之間的聯繫。

克蘭提到，2015年以來，中巴已經針對5種不同的高程度病原體進行實驗，且就在巴基斯坦的研究室內，甚至有許多武漢病毒研究所的科學家，也有參與這項計畫，這已經引起情報機構的關注。此外，參與這項計畫，中方的機構就是武漢病毒研究所，但目前受到中巴兩國的否認，但卻有許多漏洞顯示，部分研究都與巴基斯坦有關。

克蘭爆料，5個不同的高程度病原體實驗中，都有中國的資助，雖未提到確切在巴基斯坦的實驗工作地點，但是有幾個區域都被曝光，這項計畫甚至用不同名目列屬在一帶一路的資助項目中。

▲各國急於研發疫苗，卻傳出中巴合作研究高危險病原體。

目前面對新冠疫情，國際間最擔心的就是危險感染病研究，報導中提到，巴基斯坦可能會變成「生物武器」的產地。《Klaxon》雜誌中還有一項報告，中巴進行的5項研究都已經發表在論文上，每一篇都與動物病原體有關，包括西尼羅河病毒 （West Nile virus）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-Coronavirus）、克里米雅–剛果出血出血熱（Crimean–Congo hemorrhagic fever，CCHF）、發熱伴血小板減少症候群病毒 （Huaiyangshan banyangvirus）、屈公病毒（Chikungunya Virus）等，目前都是沒有確切疫苗與治療方式的感染病。

面對這樣的研究，印度政府則是特別關注，兩國自2019年開始因為查謨-克什米爾邦自治問題，關係僵化、貿易中斷，如今中印關係升溫，巴基斯坦也成為配角之一。

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