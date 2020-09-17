字節跳動欲「保留TikTok多數股份」川普自曝沒準備簽署：我不喜歡

▲美國總統川普16日透露，他沒有準備簽署任何協議。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國企業甲骨文（Oracle）與北京字節跳動（ByteDance）達成協議，預計將成為TikTok在美營運的「信任技術夥伴」。但是，總統川普16日ㄉ仍持有大多數股份的提案表示質疑，甚至直言，「我不喜歡那樣」。

根據《路透社》，川普威脅禁止TikTok，除非該App把在美營運權販售給美國公司，且華府可以從中獲得部分收益。他在記者會上被問及甲骨文僅能獲得少數股份的提案時說，「概念上來說，我可以告訴你們，我不喜歡那樣」。

川普透露，他隔（17）日將聽取此交易的簡報，「我沒有準備簽署任何協議，他們明天早上會向我報告，我會讓你們知道的」。

▲TikTok進軍美國遭遇川普政府阻撓，引發美、中新一波緊張關係。（圖／路透）



盧比歐（Marco Rubio）等6位共和黨參議員16日致信川普指出，甲骨文的角色、該公司提供字節跳動的技術、TikTok演算法的未來仍存在「嚴重問題」，如果這項研擬中的交易將保留TikTok「與字節跳動或其他中國控制實體的聯繫」，將「基於國安考量，強烈呼籲政府拒絕這樣的提議」。

其他共和黨參議員也採取類似行動。克魯茲（Ted Cruz）於16日稍晚也致信川普，宣稱甲骨文與字節跳動的協議「未能滿足總統行政命令的意圖」，「引發嚴重國安擔憂」。霍利（Josh Hawley）於14日致信財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）指出，如果該協議不能讓「TikTok軟體從中國共產黨的潛在控制中被完全解放」，就應該被取消。

白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）稍早談及甲骨文與字節跳動協議時，曾向記者表示「很快」就會做出決定。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）說，安全與所有權問題是最重要的顧慮。

根據中國更新的出口管控規則，政府對於國內企業把技術轉移給外國買家的交易擁有發言權。北京官員認為，字節跳動不應該被美國政府強迫達成協議。

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