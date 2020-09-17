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藏壽司今掛牌上櫃　三年內插旗大陸、東南亞市場「目標200店！」

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▲亞洲藏壽司今(17)日掛牌上櫃，圖為董事長兼總經理西川健太郎。（圖／記者林淑慧攝）

▲亞洲藏壽司今(17)日掛牌上櫃，圖為董事長兼總經理西川健太郎。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

首家日商連鎖迴轉壽司業者登台灣資本市場！亞洲藏壽司今（17）日掛牌上櫃，董事長兼總經理西川健太郎表示，豐富的店鋪開發及營運經驗，為亞洲藏壽司在台展店計畫打下堅實基礎，將在三年內開拓海外市場，插旗大陸及東南亞國家，長期展店目標上看200店。

亞洲藏壽司2020年上半年累積營收達到10.10億元，與同期相比，逆勢增長8.47%，目前全台店舖數已達到27間，為在台最多店舖數的日系迴轉壽司品牌。西川健太郎指出，未來亞洲藏壽司將持續加速展店並放眼海外市場，目標三年內插旗中國、東南亞等亞洲市場。

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雖然各家餐飲業者在今年上半年都受到疫情直接衝擊，不過亞洲藏壽司繼去年開了6家新店後，今年上半年也陸續開出3間新店鋪，透過投資展店策略所帶來的營運動能加上內部營運成本的審慎控管，推升今年上半年累積營收達到10.10億元，逆勢增長8.47%，並創下歷史同期新高。

西川健太郎表示，亞洲藏壽司致力於提供消費者獨特的用餐體驗，自日本母公司導入半自動式透明保鮮蓋「鮮度君」，確保食材品質提供安心用餐環境，店鋪的服務運用全自動點餐與水道回收系統提升服務效率，也特別設置「BIKKURA-PON」扭蛋遊戲，打造創新的娛樂性用餐體驗。

展望下半年，在疫情緩和之後公司的營運狀況也逐漸回穩，亞洲藏壽司將秉持穩健經營的腳步，持續規劃展店投資，包含近期開幕的宜蘭新月店、新莊宏匯店等，希望能夠在今年底達到在台店鋪數突破30間的目標。

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