「手機充電」邊聽音樂！16歲少女活活被電死…全身焦黑陳屍床鋪

▲「手機充電」邊聽音樂！16歲少女活活被電死。（示意圖／取自Unsplash）

圖、文／CTWANT

泰國一名16歲少女近日躺在床上用手機聽音樂，疑似是設備故障導致漏電，少女當場被活活電死，家人不斷叫她出來吃飯，但都沒有得到回應，沒想到一開房門竟驚見少女全身焦黑躺在床上，儘管緊急將她送醫搶救，仍宣告不治身亡，預計將在佛教寺廟裡進行弔喪儀式。

根據《Daily Mail》報導，事發於本月10日，65歲的祖母Nookrai Phadasri煮完飯後，不斷呼喊孫女Thanyaluck Fai Phadasri出來用餐，甚至還打電話催促，但對方始終沒有反應，最後祖母只好親自進房叫人，孰料竟看見孫女動也不動地躺在床上，脖子和手臂上都有燒焦痕跡。

警消獲報後趕緊前往現場，立刻替少女進行心肺復甦術，並送往鄰近醫院搶救，不過最後仍回天乏術。警方調查指出，少女在案發時一邊替手機充著電，一邊又戴著耳機聽音樂，初估是因過載才會導致漏電，不過整支手機都已焦黑，無法確認她當時是在瀏覽什麼內容。

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