牛排館嫌「俗」！男師穿T恤想用餐遭拒　「感覺像次等公民」

▲牛排店規定的穿著是「正式休閒風」。（圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

什麼場合穿搭甚麼樣的服飾，是自古至今的習慣，不少餐廳也會要求客人有衣著限制（DressCode），否則不予帶位。日前，英國一名男子就被牛排館拒絕帶位，原因就是穿得衣服太「隨興」。

《每日郵報》報導指出，來自英格蘭福克斯通市的小學老師富爾頓（David Fulton），他原先計劃到米勒與卡特牛排館（Miller＆Carter Steakhouse），慶祝朋友新車賀成交，沒想到27歲的他卻與服務員發生衝突。

▲27歲男教師和友人因穿著不符合餐廳規定，遭拒門外。（圖／Pixabay）

原來富爾頓一行人的服裝不符合餐廳規定，當時他穿著牛仔褲和短袖上衣，而他的友人則是穿了一條短褲和一件T恤。富爾頓表示，在用餐前也已經事先訂位並在電話中告知穿著，認為已經有事先確認過能穿半正式休閒裝（smart casual），但負責接待的女服務生一見到他們，先試用眼睛上下打量甚至還猶豫要不要給菜單，等到另一名男服務生過來後，兩名服務生竟開始抱怨他們的穿搭很俗！

對於受到這樣的對待，富爾頓相當不滿，認為自己就像「二等公民」，原先要慶祝的心情全被打壞，所幸走出餐廳後換到另一間餐廳，他們受到賓至如歸的服務後才稍微釋懷。對此上述的情況，牛排館方面也有話說，根據餐廳發言人指出，到他們牛排館用餐，服裝儀容仍得遵守，所謂的半正式休閒裝並不包括「運動服、運動帽T或工作服」。

至於「正式休閒風（Smart Casual）」到底該怎麼穿？根據美姿美儀達人表示，男性可以穿休閒襯衫，或在T恤外加上西裝外套，搭上皮鞋或帆布鞋；女性則可換上長裙、長褲，避免迷你裙或涼鞋等單品。

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