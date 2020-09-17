頂尖芭蕾舞者被「性照」勒索失蹤6年　疑遭肢解扔荒井！兇嫌是經紀人

Αποκαλύψεις φρίκης για την τον θάνατο της διάσημης μπαλαρίνας των Μπολσόι Olga Demina: Την διαμέλίσαν και την «έλιωσαν» σε οξύ! δείτε εδώ https://t.co/2P94kgS1IH pic.twitter.com/nIoVqhfHsC — europost greece (@europostgr) September 16, 2020

▲經紀人過去還是她的情人。（圖／翻攝自推特／@europostgr）

記者崔子柔／綜合報導

來自全球頂尖莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre)的芭蕾舞女舞者歐爾佳（Olga Demina）消失了6年，俄羅斯警方最近公布案情新進展，稱歐爾佳早已死亡，並被分屍後泡在硫酸裡，再丟進一口荒井，兇嫌則是她當年的情人兼經紀人德扎沃耶夫（Malkhaz Dzhavoev）。

根據太陽報報導，6年前德米娜25歲，當時被不明人士用不堪的「性侵照」勒索，她的母親艾琳娜（Elena Demina）向警方透露，「歐爾佳失蹤前把她的寶獅（Peugeot）轎車賣了，在這之前還進行房地產交易貸款，錢全都拿給經紀人」，「歐爾佳一定非常怕那些照片曝光，才會這麼聽話」，到最後那些照片還是被公開。

Ο φριχτός θάνατος της μπαλαρίνας των Μπολσόι Olga Demina: Διαμελίστηκε και «έλιωσε» σε θειικό οξύ https://t.co/jvPnVPWBk1 pic.twitter.com/kXWmikmFjy — http://fonaklas.blogspot.com/ (@FonaklasGr) September 16, 2020

▲歐爾佳生前非常擔心不堪照被流出。（圖／翻攝自推特／@FonaklasGr）

經紀人德扎沃耶夫（Malkhaz Dzhavoev）目前40歲，早在2012年就結婚，還生了孩子，卻仍和歐爾佳交往，他謊稱自己是庫德族的難民，逃到德國後，2017年被國際刑警組織逮捕，就被拘留在莫斯科。

莫斯科警方認為，德扎沃耶夫2014年8月20日晚上在自己的住處執行殺人計畫，行兇後把歐爾佳的屍體肢解，浸泡在高濃度的硫酸裡，再丟往湖邊的荒井，「硫酸可能會溶掉所有東西，但總找得出什麼留下的痕跡」，警方也已掌握德扎沃耶夫從父親的工廠買下大量硫酸的證據，歐爾佳生前最後被看見的地點，是在一個私人俱樂部，當時就是德扎沃耶夫帶她去給富商們跳舞表演的。

德扎沃耶夫目前正因一起房地產詐騙案在服5年半的有期徒刑，他透過律師否認警方指控，稱歐爾佳早就想移民到海外生活，「她一定拿著房地產交易賺到的錢躲到國外某處了」。目前案件仍持續偵辦中。