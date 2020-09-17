美司法部起訴5名中國駭客　台灣多大學受害！逾6萬張照片姓名外流

▲美國司法部今天宣布起訴5名隸屬於APT41駭客組織的中國駭客。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國司法部今天起訴5名中國籍駭客，他們涉嫌對100多家企業、機構與個人網路攻擊，台灣、澳洲、泰國都有電信供應商受害，台灣一所大學與香港親民主派人士也在受害之列。

司法部次長羅森（Jeffrey Rosen）表示，這5名中國駭客隸屬於代號APT41的駭客組織，他們涉嫌對超過100家企業展開網路攻擊，包括軟體開發、電腦製造商、社群媒體、視訊遊戲公司、大學、智庫與電訊供應商，以及香港親民主派政治人物與運動人士。

根據美國司法部公布的起訴書內容，遭到起訴的5名中國駭客分別是蔣立志、錢川、付強、張浩然與譚戴林，起訴罪名為涉嫌電信詐欺、身份盜竊、未經授權入侵受保護電腦、洗錢等。

其中蔣立志、錢川與付強以四川肆零肆網路科技公司為掩護，對美國與全球企業、機構與個人進行網路攻擊，南韓、日本、印度、台灣、香港、馬來西亞、越南、印度、巴基斯坦、澳洲、英國、智利、印尼、新加坡與泰國都有受害者。

起訴書指出，蔣立志至少從2007年起就開始進行專業網路駭客活動。他在2007到2011年為另一家中國企業工作，該公司在2008到2010年間建立「攻擊性駭客組織」，並將某些客戶描述為「政府機構」。這家企業也聘僱張浩然、譚戴林與蔣立志合作，進行駭客攻擊活動。

起訴書也提到，駭客試圖入侵美國、香港與台灣多所大學電腦系統。台灣這所研究型大學受保護的電腦系統在2019年前後時遭到入侵，超過6萬7000張附人名的文件照片遭到非法下載。香港則有3家大學在去年年底與今年年初遭到駭客攻擊。

駭客也對美國與澳洲、西藏、新加坡、台灣與泰國等國的電信服務供應商進行駭客攻擊。台灣還有一家能源公司在今年5月4日前後遭到駭客透過位於加州的伺服器置入勒索軟體，損及公司零售業務支付系統運作。

起訴書也指出，駭客於2018年11月竊取5位與香港民主運動相關人事資料，包括香港立法會議員、香港公民黨創始成員、前立法局議員、香港民主運動人士、與香港民主運動相關人員，以及一名正因為違反港區國安法遭到香港警方通緝的民主運動人士。這名駭客也曾在去年初竊取一名西藏僧侶資料。