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玻璃罐頭炸開！她扭完「單手噴血」縫6針　業者回應了

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▲▼玻璃罐頭炸開！她扭完「單手噴血」縫6針　業者回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO轉玻璃罐頭時，突然被斷裂的玻璃刺傷。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

開玻璃罐要格外小心！一名女網友16日打開玻璃罐頭時，莫名罐頭瓶身碎裂，炸開的玻璃插進她的手指，瞬間鮮血直流，縫了6針才好。對此，廠商也做出回應，表示應該是玻璃廠商的問題。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」PO文表示，她15日到超商購買泡菜罐頭，16日要下廚時，先拿刀背輕敲放置在常溫的罐頭瓶蓋，再用力扭開。

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沒想到，玻璃罐上方竟直接斷裂，還插進她的手指，當場血流如注，送急診縫了6針。根據原PO附上的截圖，玻璃口破裂，部分玻璃還直接黏在瓶蓋上。

▲▼玻璃罐頭炸開！她扭完「單手噴血」縫6針　業者回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼原PO到醫院縫了6針。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼玻璃罐頭炸開！她扭完「單手噴血」縫6針　業者回應了。（圖／翻攝爆料公社）

網友看完紛紛留言，「隔著螢幕都感覺到痛」、「輕敲瓶蓋真心覺得沒用，我都直接拿湯匙伸到瓶蓋裡翹開」、「神力女超人」、「這應該是有碰撞到，玻璃有裂了」、「以後我開罐頭會有陰影」、「不要拿刀背敲！只需反過來，用手掌輕輕拍打瓶底，就會很好開了」、「玻璃瓶製造成形後退火步驟沒處理好 造成瓶口附近應力不均....所以你一用力扭就破了」。

原PO也有詢問廠商，懷疑是否為泡菜發酵導致。對此，廠商表示「跟發酵無關，說以前也有案例，應是玻璃廠商的問題。」

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