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0050和0056有替代品！　3檔低價版「新國民ETF」出列

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後疫情時代金融市場變數多，ESG永續投資成了長線資金布局重要考量。

圖文／鏡週刊

0050（元大台灣50 ETF）及0056（元大高股息ETF）是目前國內規模最大、且受益人數最多的兩檔ETF，素有國民ETF之稱；隨著台股走多，這兩檔老大哥價格也水漲船高，小資族想入手，可留意市場新寵、永續ESG（E：環境議題、S：社會責任、G：公司治理）ETF，打造低價版國民ETF組合。

國泰投信ETF團隊產品經理陳郁仁指出，目前國內有3檔永續主題相關ETF，分別是富邦公司治理、元大臺灣ESG永續及國泰永續高股息。若投資人風險承受度較高，可留意元大臺灣ESG永續ETF，因其又稱為縮小版台灣50，持股相對集中；若是穩健保守型投資人，那麼國泰永續高股息ETF與富邦公司治理，會是較好的選擇。

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主要原因在於，國泰永續高股息ETF強調產業平均，單一個股最多不超過10%；另一方面，該ETF訴求高股息，所以也可看作是具「永續概念」的0056（元大高股息ETF），即以存本取息為目的；但同樣道理，在多頭市場，國泰永續高股息ETF波段強攻力道就會不如0050、或元大臺灣ESG永續ETF。

「對長線台股投資人來說，持股抱得安心、配息領得放心，是最重要兩個條件；國泰永續高股息ETF能在短時間獲得市場認同，除了掛牌定價15元、相對親民，吸引小資族進場外，對專業投資人來說，同時具有區間操作特性，逢拉回就進場，對存股族來說，也是不錯的選擇。」陳郁仁表示。

他建議，投資人若買不起一張逾10萬元的0050，那就利用「雙ESG」操作，即以元大臺灣ESG永續ETF替代0050，國泰永續高股息ETF替代0056，進行長線存股大計。

至於富邦公司治理的優勢在管理費最低，以指數角度分析，相較台灣50指數，台灣公司治理100指數與加權指數相關性更高，風險分散效果也還可以。尤其，強調公司治理的企業，通常經營績效更出色，能提供一定下檔保護，對於追求穩健成長的投資人來說，也值得參考。


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