要讓台灣「像刺蝟一樣」難攻　美國罕見一口氣計畫7項軍售

▲俗稱「海馬斯」的M142型高機動性多管火箭系統，機動性高、射程遠，成汰換野戰砲另一選項。（圖／U.S. Army）



文／中央社

美國總統川普政府加大對中國施壓之際，路透社報導，4名知情人士表示，美國計劃對台灣出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機，讓台灣像「刺蝟」般難攻打。

美國一次對台灣出售7項武器，可謂相當罕見，不同於多年來分散出售的前例。

軍售消息人士指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預定本週向川普做簡報。

其中部分協議是台灣在一年多前所提出，但直到現在才進入核准程序。美國國務院發言人拒絕置評。

報導稱，隨著北京在區域內的軍事動作日益積極，華府亟欲以國防部內部已知的「台灣堡壘」（Fortress Taiwan）計畫，在軍事上制衡北京。

國會山莊知情人士透露，包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Co）、波音公司（Boeing）和通用原子航空系統公司（General Atomics）等武器製造商的軍售方案正邁向出口程序，可望在數週內通知國會。

一名資深美國官員提到中國對台灣海峽的獨斷時表示：「如今沒有平衡。這是失衡。我認為那很危險。」

川普政府積極推動對盟邦進行軍售，以強化它們的防禦能力，降低對美軍的依賴，同時協助美國企業，創造更多就業機會。

美國總統大選即將在11月3日登場，川普爭取連任的同時，他和共和黨支持者加強對北京的言語攻擊，並尋求將民主黨對手拜登（Joe Biden）描繪成對中國軟弱。

其他因素包括，台灣國防預算增大，以及台灣擔心如果川普落選，拜登出售美國最先進武器給台灣的意願會較低。

台灣對美國武器和裝備的興趣並不是新鮮事。面對中國對台灣的威脅性舉動日益增加，像是解放軍經常在台灣附近上空和海域演習，台灣正加強防禦能力。

美國資深官員說，台灣增加國防支出是件好事，但還需要做得更多。

他說：「坦白說，台灣需要做得更多，以確保本身就有能力嚇阻中國的侵略。」

據國防工業與國會消息人士說，美國最高層級官員曾討論這些軍售案，目的在於使台灣像個「刺蝟」，提高軍事犯台的難度，這些軍售項目包括可以進行海平面以外目標的監控與瞄準的無人機，加上先進飛彈與可以防止從海路犯台的智慧地雷及反潛能力等海岸防禦。

熟悉相關討論的人士說，這些項目括洛克希德馬丁製造的高機動火箭砲系統（HIMARS），也就是裝置在卡車上的火箭發射器。此外，台灣也希望買精密的反戰車飛彈。

8月初，路透曾報導美國在討論出售至少4架大型精密無人機給台灣，總價約6億美元。此外還有波音公司製造的陸基魚叉反艦飛彈，作為反巡弋飛彈的海岸防禦武力。

台灣實質駐美大使蕭美琴7月間表示，其他可能售台的武器系統包括「水雷與其他嚇阻兩棲登陸或即刻攻擊的能力」。

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