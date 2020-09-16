股市「上沖下洗」讓人超怕！柏瑞投信分析：亞債展現耐震力

▲經濟數據在解封後已出現明顯好轉。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

全球多數地區經濟數據在解封後已出現明顯好轉，但數據仍透露出部份隱憂，加上新冠疫情尚未受到良好控制，投資人不免擔憂經濟復甦的可持續性，並大幅拋售部份估值過高的股票，導致9月以來全球股市波動放大。

柏瑞投信表示，受惠於平均債券信用評等為投資等級，以及較短的平均債券存續期間，JACI亞洲債券指數在近期金融市場震盪期間表現相對抗跌。從今年亞債指數的走勢來看，在今年1月30日至3月31日新冠肺炎疫情爆發衝擊市場最嚴重的這段期間，亞債指數波段跌幅僅8.79%，相對較美股的雙位數跌幅要來得小。

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柏瑞新興亞太策略債券基金經理人施宜君表示，一方面亞洲經濟和企業財務體質持續改善，具有較佳的抵抗力。另方面，亞債的持有人以亞洲當地的投資者居多，對於亞債相對具有較強的投資信心，可為亞債提供支撐，波動度也因此較低。根據券商JP Morgan統計，截至今年6月底，亞債投資人7成來自亞洲，歐洲占17%，美國占13%。

至於美中貿易紛爭是否會影響亞債表現？施宜君指出，中美貿易角力雖擴及中國部分國營企業，但觀察這些企業因為與中國中央政府連結緊密，具策略重要性，必要時將獲得來自政府援助，因此美國此舉不會讓這些企業出現償債困難而違約。此外，這些企業的美元債市值僅占亞債指數約1%，對整體亞債影響有限。

施宜君表示，本基金採用投資級債為主、高收益債為輔的「不倒翁」配置策略，期望達到控波動、增收益機會的效果。截至 8月底，投組平均存續期約為5年，較能避免承受較大的利率變化風險。另方面，再藉由搭配BB級、B級債券，以提升投組平均殖利率。

柏瑞投信提醒，雖然中美現階段兩方動作不大，但如果川普為求連任是否會加劇雙方衝突力道，以及其他地緣政治出現不可控的負面發展，都是亞洲債市未來持續要留意的波動風險。