新興市場帶動好成績單！「4大誘因」曝光　專家：新興債後市可期

▲新興市場貨幣今年3月來氣勢轉強，帶動新興債都繳出不錯成績單。（圖／路透）

財經中心／台北報導

新興市場貨幣今年3月來氣勢轉強，帶動新興債都繳出不錯成績單，彭博巴克萊新興美元債累計上漲19.4%。法人認為，新興市場受惠匯率升值、資金寬鬆效應，加上，違約風險可控、債券具利差優勢等因素，正吸引對收益有興趣的投資人青睞。

觀察全球新興市場貨幣，自3月低點以來，除巴西、土耳其、阿根廷之外，其餘都呈現升值表現，如墨西哥、智利、東歐各國、亞幣等，漲勢強勁，連帶新興債報酬亦同步走高，新興市場本地貨幣計價債券累計上漲11.4%、新興美元債則上漲19.4%。

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第一金投信指出，新冠疫情爆發，拖累全球金融市場，促使美國聯準會為首的主要國家央行，大幅降息、量化寬鬆救市，而新興國家因通膨因素，限制了降息空間，讓各國政府轉以財政支持方式，改善經濟。

整體而言，導致美元指數自3月下旬的102高點，開始回落，目前來到92附近，逼近2年來新低，新興市場貨幣因此順勢走揚，進一步吸引更多資金流入，推升新興債走勢。

除了匯率升值等誘因之外，新興國家整體債務壓力較歐美等成熟國家來得低，公司債違約率同樣偏低。根據JP Morgan統計，截至8月底為止，新興市場公司債違約率為2.5%，其中，中東非洲最低，僅1.8%，其次是新興歐洲、亞洲，都是2.2%。

第一金投信認為，新興債違約風險相對可控下，提升投資人的持債信心。考量全球已陷入長期偏零利率的環境，新興債整體殖利率仍有3%以上水準，優於各國利率與成熟國家債券，將吸引更多資金投入，利差具進一步收斂空間，後市依舊可期。